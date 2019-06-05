YouTube ввел жесткие ограничения на видео: названа причина

YouTube ужесточил правила пользований в отношении малолетних пользователей. Детям, не достигшим 13 лет будет запрещено вести прямые эфиры без сопровождения взрослых. Об этом сообщает

Кроме того, в YouTube заявили, что они могут забрать права на прямую трансляцию у тех каналов, которые нарушат подобный запрет.

Отметим, что в последние месяцы видеохостинг отключает комментарии к видео, в котором участвуют дети.

Подобные меры были приняты после того, как

YouTube запретил вести прямые эфиры детям (фото: facebook.com)

В компании неоднократно заявляли, что платформа никогда не предназначалась для детей. И ежедневно администрация ресурса закрывает тысячи детских учетных записей. Только в 2019 году было удалено более 800 тысяч аккаунтов.

В компании постоянно разрабатывают и усовершенствуют обновления, которые помогают распознавать видеоролики, потенциально подвергающие риску детей.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать видео с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми.

Напомним, недавно умерла самая старая видеоблогерша в мире. На момент смерти интернет-знаменитости было 107 лет.