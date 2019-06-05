YouTube запровадив жорсткі обмеження на відео: названа причина

YouTube посилив правила користувань стосовно малолітніх користувачів. Дітям, які не досягли 13 років буде заборонено вести прямі ефіри без супроводу дорослих. Про це повідомляє

Крім того, в YouTube заявили, що вони можуть забрати права на пряму трансляцію у тих каналів, які порушать подібну заборону.

Відзначимо, що в останні місяці відеохостинг відключає коментарі до відео, в якому беруть участь діти.

Подібні заходи були прийняті після того, як

YouTube заборонив вести прямі ефіри дітям (фото: facebook.com)

В компанії неодноразово заявляли, що платформа ніколи не призначалася для дітей. І щодня адміністрація ресурсу закриває тисячі дитячих облікових записів. Тільки у 2019 році було видалено понад 800 тисяч акаунтів.

В компанії постійно розробляють і вдосконалюють оновлення, які допомагають розпізнавати відеоролики, що потенційно піддають ризику дітей.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube заборонив користувачам розміщувати відео з небезпечними і травмуючими психіку розіграшами, трюками і іграми.

Нагадаємо, нещодавно померла найстаріша видеоблогерша у світі. На момент смерті інтернет-знаменитості було 107 років.