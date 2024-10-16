YouTube отримав масштабне оновлення з безліччю нових та безкоштовних функцій

Зручний міні-плеєр

Якщо ви коли-небудь пробували переглядати додаток YouTube під час відтворення відео, ви помічали, що ваш відеоплеєр згортається в нижню частину сторінки і стискається до крихітного ескізу попереднього перегляду.

Тепер це змінюється. У рамках цього нового пакету функцій YouTube випускає міні-плеєр, який набагато більше нагадує плеєр у режимі "картинка в картинці" (PiP). Коли ви залишаєте відео, щоб продовжити перегляд YouTube, з'являється міні-плеєр. Він досить великий, щоб фактично стежити за тим, що відбувається у відео.

Ви можете переміщати цей віджет по екрану, якщо він блокує щось у застосунку, яке ви хотіли б переглянути. Вам також не потрібно повертатися до відео, щоб отримати доступ до основних елементів керування відтворенням: ви можете програвати та зупиняти відтворення із самого міні-плеєра, а також пропускати вперед і перемотувати назад по 10 секунд за раз.

Зручний міні-плеєр (фото: Creator Insider)

Таймер сну доступний кожному

Раніше цього року YouTube протестував вбудований таймер сну для підписників Premium. Якщо ви платили за YouTube, у вас була можливість встановити таймер, який автоматично зупиняв відтворення та переводив телефон у сплячий режим після закінчення часу.

В якийсь момент YouTube вирішив зробити цю функцію доступною для всіх користувачів.

Спільні плейлисти

Наслідуючи приклад інших платформ, таких як Apple Music, YouTube тепер робить плейлисти спільним досвідом.

Компанія впроваджує посилання для загального використання плейлистів, а також працює над функцією додатків YouTube для смарт-телевізорів, яка відображатиме QR-коди, що при скануванні дозволять вам перейти до спільної роботи над збіркою треків.

Крім того, тепер у вас є можливість додати власну мініатюру до плейлисту або створити її за допомогою генеративного ШІ. Однак, якщо ви не хочете, щоб вона виглядала як всі інші приклади мистецтва генеративного ШІ, можливо, варто зупинитися на чомусь оригінальному.

YouTube також анонсував можливість голосувати за відео в плейлистах, щоб ви та ваші друзі могли негайно відреагувати на зміст будь-якого огляду.

Спільні плейлисти (фото: Creator Insider)

Значки

YouTube тепер випускає значки для глядачів, щоб вони могли "продемонструвати" свої "права хвалитися", підписуючись на певних творців.

Компанія починає зі значків на кшталт "бути одним із перших платних учасників каналу творця", "правильно пройти тести", а також бути "найкращим слухачем" певного виконавця або отримати "лайк" від творця до вашого коментаря.

Якщо ви затятий шанувальник певних артистів, блогерів, авторів на YouTube, це може стати привабливою новою функцією.

Значки (фото: Creator Insider)

Швидкість відтворення, що тонко налаштовується

YouTube також впроваджує повзунок, що тонко налаштовується для регулювання швидкості відтворення, замість того щоб змушувати користувачів вибирати задану швидкість з меню.

Це невелика зміна, але хороша, і вона дозволяє динамічно регулювати швидкість відповідно до ваших потреб або уподобань.

Швидкість відтворення, що тонко налаштовується (фото: Creator Insider)

Поліпшення користувальницького інтерфейсу та ландшафтного режиму

Деякі тонкі оновлення включають зміни загального вигляду додатка YouTube. Компанія натякнула, що, наприклад, кольори будуть скориговані по всьому додатку, щоби більше відповідати бренду YouTube.