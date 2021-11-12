YouTube-каналы Стерненко, Соколовой и Казанского пытаются закрыть: что происходит

По словам Стерненко, его канал атакуют уже несколько недель, и сейчас под ударом также каналы в YouTube Дениса Казанского, Янины Соколовой "и многих других".

Также недавно был заблокирован канал ведущей передачи "Рагулі" Татьяны Микитенко - она уже подала апелляцию.

"Я уже сообщил администрации соцсети об этом, но ваша огласка будет также не лишней. Других авторов укрютуба призываю дать знать, если подмечали подозрительную активность. Будем вместе отбиваться", - говорится в публикации.

Какая схема атак

Для нападений на каналы для блокировки задействуют большие ботофермы. Тысячи фейковых аккаунтов пишут одобрительные комментарии под видео.

После этого другие боты одновременно пишут на канал жалобы - мол, идет накрутка активности.

В итоге алгоритмы YouTube этот канал блокируют.

Стерненко отметил, что ранее по подобной схеме уже блокировали Om TV UA.

Также он опубликовал в скринах под видео пример подобной атаки на свой канал.

Как происходит атака на YouTube-каналы (фото: скрин facebook.com/sternenko)