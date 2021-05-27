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Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Выдавали себя за журналистов

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Киев, Четверг 27 мая 2021 10:30
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Выдавали себя за журналистов Фото: Facebook удалил аккаунты российских спецслужб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Facebook опубликовал отчет об угрозах, обнаруженных в 2017-2020 годах. Соцсеть удалила сеть аккаунтов российских спецслужб, которые выдавали себя за журналистов.

Подробности сообщаются в отчете Facebook.

Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали больше всего ботоферм в социальных сетях, говорится в документах. В прошлом году Facebook удалил сеть аккаунтов, которая была создана и поддерживалась российской военной разведкой, и была ориентирована на Украину и ближние страны.

"Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями", - говорится в отчете.

Кроме того, удалили 11 иностранных ботоферм, которые работали в Украине, и шесть, которые координировались из-за границы.

Напомним, в Черкассах разоблачили пророссийскую ботоферму.

Кроме того, СБУ викрила ботоферму, которая управлялась из России, в Чернигове.

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