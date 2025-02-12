YouTube готує оновлення на базі ШІ, яке зробить відео зрозумілими для всіх: деталі

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ШІ в контенті: помічник чи загроза?

За останній рік YouTube представив кілька ШІ-інструментів для творців контенту, включно з генерацією зображень і фонів для відео, а також додаванням музики до коротких роликів.

Однак використання штучного інтелекту у створенні контенту викликає дискусії. Одні вважають, що це призведе до засилля низькоякісних ШІ-відео і зниження цінності платформи, інші ж упевнені, що технології стануть лише помічником для авторів, а не заміною творчості.

Нові інструменти для захисту контенту

Крім допомоги авторам, YouTube активно розвиває технології для контролю за використанням ШІ. Цього року компанія розширить пілотну програму з агентством Creative Artists Agency (CAA), що дає змогу авторам розпізнавати й керувати ШІ-контентом, який містить їхні образи.

Восени 2023 року YouTube уже представив нові інструменти для захисту прав авторів і публічних особистостей (акторів, музикантів, спортсменів). Тепер система Content ID зможе розпізнавати й ідентифікувати обличчя та голоси, згенеровані за допомогою ШІ, і застосовувати до них заходи захисту.

Вік користувачів під контролем ШІ

Ще одне важливе нововведення - технологія машинного навчання, яка визначатиме вік користувачів, щоб показувати їм контент і рекомендації, що відповідають їхній віковій категорії.

Деталі роботи цього алгоритму поки що невідомі, проте YouTube не перший, хто впроваджує подібні технології: соціальні мережі Facebook, Instagram і TikTok вже використовують системи верифікації віку.

Інші стратегічні напрямки YouTube

Крім розвитку ШІ, у 2025 році YouTube зосередиться на трьох інших ключових напрямках:

Позиціонування YouTube як центру сучасної культури (змагаючись із TikTok)

Розвиток блогерів як нової "Голлівудської індустрії"

Акцент на переглядах із ТБ: у США YouTube на телевізорах уже обігнав мобільні пристрої за кількістю переглядів

Очевидно, що YouTube продовжує масштабну трансформацію, поєднуючи розвиток штучного інтелекту з посиленням контролю над контентом. Чи вдасться компанії зберегти баланс між інноваціями та якістю - покаже час.