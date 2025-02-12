YouTube готовит обновление на базе ИИ, которое сделает видео понятными для всех: детали

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ИИ в контенте: помощник или угроза?

За последний год YouTube представил несколько ИИ-инструментов для создателей контента, включая генерацию изображений и фонов для видео, а также добавление музыки к коротким роликам.

Однако использование искусственного интеллекта в создании контента вызывает дискуссии. Одни считают, что это приведет к засилью низкокачественных ИИ-видео и снижению ценности платформы, другие же уверены, что технологии станут лишь помощником для авторов, а не заменой творчеству.

Новые инструменты для защиты контента

Помимо помощи авторам, YouTube активно развивает технологии для контроля за использованием ИИ. В этом году компания расширит пилотную программу с агентством Creative Artists Agency (CAA), позволяющую авторам распознавать и управлять ИИ-контентом, содержащим их образы.

Осенью 2023 года YouTube уже представил новые инструменты для защиты прав авторов и публичных личностей (актеров, музыкантов, спортсменов). Теперь система Content ID сможет распознавать и идентифицировать лица и голоса, сгенерированные при помощи ИИ, и применять к ним меры защиты.

Возраст пользователей под контролем ИИ

Еще одно важное нововведение - технология машинного обучения, которая будет определять возраст пользователей, чтобы показывать им контент и рекомендации, соответствующие их возрастной категории.

Детали работы этого алгоритма пока неизвестны, однако YouTube не первый, кто внедряет подобные технологии: социальные сети Facebook, Instagram и TikTok уже используют системы верификации возраста.

Другие стратегические направления YouTube

Кроме развития ИИ, в 2025 году YouTube сосредоточится на трех других ключевых направлениях:

Позиционирование YouTube как центра современной культуры (соперничая с TikTok)

Развитие блогеров как новой "Голливудской индустрии"

Акцент на просмотрах с ТВ: в США YouTube на телевизорах уже обогнал мобильные устройства по количеству просмотров

Очевидно, что YouTube продолжает масштабную трансформацию, сочетая развитие искусственного интеллекта с усилением контроля над контентом. Удастся ли компании сохранить баланс между инновациями и качеством - покажет время.