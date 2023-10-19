YouTube анонсував появу важливої функції: що відомо

Поки що точний формат її функціонування залишається невизначеним. Відомо, що для її запуску користувачі повинні натиснути на відео зі значком газети на головній сторінці або в результатах пошуку. Після цього з'явиться стрічка з контентом, пов'язаним із обраною темою про актуальні події, як, наприклад, повені у Пакистані.

Вигляд сторінки з новинами в YouTube (gif: YouTube Blog)

Це буде не окрема вкладка чи постійна кнопка в інтерфейсі, як це буває в інших програмах.

Точні деталі доступності цієї функції в різних країнах поки що залишаються неясними, але очікується, що вона стане доступною для користувачів у близько 40 країнах найближчим часом, а також буде впроваджена в десктопну версію веб-сайту YouTube.

Крім цього, Google планує вкласти 1,6 мільйона доларів у розробку та просування коротких новинних відеороликів на своїй платформі, працюючи зі світовими агентствами новин.