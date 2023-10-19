YouTube анонсировал появление важной функции: что известно

Пока точный формат ее работы остается неопределенным. Известно, что для запуска пользователи должны нажать на видео со значком газеты на главной странице или в результатах поиска. После этого появится лента с контентом, связанным с выбранной темой об актуальных событиях, например, наводнения в Пакистане.

Вид страницы с новостями в YouTube (gif: YouTube Blog)

Это будет не отдельная вкладка или постоянная кнопка в интерфейсе, как это бывает в других приложениях.

Точные детали доступности этой функции в разных странах пока остаются неясными, но ожидается, что она станет доступна пользователям в около 40 странах в ближайшее время, а также будет внедрена в десктопную версию веб-сайта YouTube.

Кроме этого Google планирует вложить 1,6 миллиона долларов в разработку и продвижение коротких новостных видеороликов на своей платформе, работая с мировыми агентствами новостей.