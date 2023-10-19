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YouTube анонсировал появление важной функции: что известно

В мобильной версии YouTube появится страница с новостями (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google планирует ввести страницу новостей в мобильное приложение YouTube, на которой будут представлены видео, прямые трансляции, подкасты и Shorts от авторитетных источников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube Blog.

Пока точный формат ее работы остается неопределенным. Известно, что для запуска пользователи должны нажать на видео со значком газеты на главной странице или в результатах поиска. После этого появится лента с контентом, связанным с выбранной темой об актуальных событиях, например, наводнения в Пакистане.

Вид страницы с новостями в YouTube (gif: YouTube Blog)

Это будет не отдельная вкладка или постоянная кнопка в интерфейсе, как это бывает в других приложениях.

Точные детали доступности этой функции в разных странах пока остаются неясными, но ожидается, что она станет доступна пользователям в около 40 странах в ближайшее время, а также будет внедрена в десктопную версию веб-сайта YouTube.

Кроме этого Google планирует вложить 1,6 миллиона долларов в разработку и продвижение коротких новостных видеороликов на своей платформе, работая с мировыми агентствами новостей.

Ранее мы писали о появлении новых правил в Украине по рекламе.

А еще у нас есть материал о том, что YouTube ввел искусственный интеллект в редактор видео.

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