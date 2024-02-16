Йому було 22… Загинув титулований український спортсмен

Захищаючи Україну від російських загарбників на фронті загинув 22-річний спортсмен, сержант ЗСУ Станіслав Гуленков.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Федерації дзюдо України у Facebook.
Гуленков загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області (Авдіївський напрямок), "виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності країни".
Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)
Однак ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.
"Його самопожертва та відданість у захисті Батьківщини є взірцем мужності та патріотизму для всього українського народу. Нехай його молода душа знайде спокій на небесах, а рідним та близьким нашого захисника сил та терпіння пережити цю страшну втрату", - йдеться у пості федерації.
Про місце і час поховання Станіслава буде повідомлено пізніше.
Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)
Станіслав був спортсменом відділення дзюдо Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Він вихованець Волинської обласної організації ФСТ "Динамо" України, майстер спорту України з цього виду єдиноборства.
Гуленков - призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді.
Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)
Лучанин проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України.
Ми знову втратили цвіт нації, прекрасного спортсмена, у якого все життя ще було попереду…
Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)
РБК-Україна щиро співчуває близьким та рідним молодого спортсмена і захисника.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що під Авдіївкою загинув чеський доброволець, який допомагав захищати Україну.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що у Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність.