Ему было 22… Погиб титулованный украинский спортсмен

Что известно о гибели воина

Гуленков погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области (Авдеевское направление), "выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и независимости страны".

Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Однако идентифицировать тело бойца удалось только сейчас.

"Его самопожертвование и преданность в защите Родины является образцом мужества и патриотизма для всего украинского народа. Пусть его молодая душа обретет покой на небесах, а родным и близким нашего защитника сил и терпения пережить эту страшную утрату", - говорится в посте федерации.

О месте и времени захоронения Станислава будет сообщено позже.

Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Что известно о Гуленкове

Станислав был спортсменом отделения дзюдо Волынской областной школы высшего спортивного мастерства. Он воспитанник Волынской областной организации ФСО "Динамо" Украины, мастер спорта Украины по этому виду единоборства.

Гуленков - призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи.

Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Лучанин проходил военную службу по контракту в воинской части Государственной пограничной службы Украины.

Мы снова потеряли цвет нации, прекрасного спортсмена, у которого вся жизнь еще была впереди…

Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

РБК-Украина искренне соболезнует близким и родным молодого спортсмена и защитника.