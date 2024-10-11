Йом Кіпур 2024: що це за свято та як привітати близьких

Історія свята

Йом-Кіпур, або Судний день, є важливим святом, коли Всевишній проводить суд над душами людей, визначаючи їхню долю на наступний рік. У цей день рішення Бога записується в Книгу Життя та Смерті, що символізує його значущість і серйозність.

Свято розпочинається з вечора першого дня і завершується звуком шофара, що означає завершення святкування. Відзначається подія, коли Мойсей приніс людям 10 заповідей, отримані від Бога. Напередодні Йом-Кіпур віряни проводять святкову вечерю, відому як Сеуда Мафсекет, і готуються до духовних роздумів і молитов, зокрема до молитви Ізкор, яка присвячена пам'яті померлих родичів.

Під час свята запалюється "свіча життя", яка горить у домі до завершення дня. Віряни бажають одне одному, щоб їхні імена були записані в Книгу Життя. В кінці святкування молитва Нємулу символізує закриття небесних воріт і завершення дня очищення та покаяння до наступного року.

Привітання до свята

Нехай цей святий день Йом Кіпур стане для вас часом духовного очищення та миру. Бажаю знайти внутрішню гармонію, пробачити себе та інших, наповнитися любов'ю і мудрістю. Хай усі ваші молитви будуть почуті, а помилки - прощені.

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У день Йом Кіпура бажаю знайти в собі сили для прощення і примирення. Нехай цей час стане нагодою позбутися тягаря минулого, очистити свою душу від гніву та образ, знайти новий шлях до гармонії і радості.

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Нехай світло Йом Кіпура осяє вашу душу і наповнить серце спокоєм. Бажаю, щоб усі помилки були забуті, а душа відчула радість прощення і новий початок. Нехай цей день стане моментом оновлення та внутрішнього зростання.

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Бажаю вам у день Йом Кіпур знайти час для роздумів і молитов. Нехай цей день принесе вам ясність і спокій, допоможе зосередитися на найважливішому і подарує силу змінити своє життя на краще. Будьте в мирі з собою і світом навколо.

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Нехай Йом Кіпур стане початком нового етапу у вашому житті. Бажаю очистити думки, відпустити образи і знайти силу для внутрішнього оновлення. Нехай цей день принесе вам спокій і наповнить серце добром і світлом.

Красиві привітання зі святом Йом Кіпур (зображення: news.obozrevatel.com)

Вас у свято Йом-Кіпур

Сердечно привітаю,

Визволення від гріхів,

Від тягаря в душі бажаю.

Нехай Всевишній все простить,

Почує ваші хай молитви,

Серця до прощення будуть хай

Й до зцілення відкриті.

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Щирі вітання до свята Йом Кіпур (зображення: news.obozrevatel.com)