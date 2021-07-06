Йогурты, бананы и даже хот-доги: офицер показал, как на самом деле кормят военных ВСУ (много фото)

Вокруг темы питания для украинских военных циркулирует немало суждений, споров и домыслов, а мнение о качестве блюд неоднозначное. Волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай поделился своим опытом дегустации солдатской пищи на сборах резервистов, и рассказал, как на самом деле кормят бойцов.

Он обратил внимание, что трехразовое питание в ВСУ бывает или на собрании, или при выходе подразделения в зону ООС на Донбассе, а также еще 3 раза в день кормят срочников и наряды. В то же время в пунктах постоянной дислокации (ППД) солдат-контрактников кормят 1 раз в день, а офицеры и потом платят за это единоразовое питание с зарплаты.

"Логика одноразового питания в ППД такова: солдат спит дома, приходит в часть утром и уходит вечером, поэтому пусть завтракает и ужинает там, где живет. А уже обед - в части", - рассказал Гай.

Личный состав такой расклад не всегда радует. Дело в том, что утром надо рано прибыть в часть на построение и зарядку, рабочий день совсем не нормирован, и соответственно чаще всего каждый питается, как получится.

Офицер считает, что если контрактников в частях начнут кормить 3 раза в день на рабочем месте, а с офицеров снимут эту "позорную оплату", то это немного улучшит условия несения службы.

"Потому что одно дело носить судочки и питаться бутербродами, а другое дело иметь комплексные обеды в части без необходимости искать, что покушать вне ППД. Но для этого МО должен найти средства и поменять нормы питания в ППД", - говорится в публикации.

Что же касается самих блюд, то, по словам Гая, все бойцы отмечают надлежащее качество питания и его высокое разнообразие. Очень понравилось и самому блогеру, который был в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

"Это, конечно, не стандарты НАТО, но с учетом того, какие небольшие средства выделяются на одного солдата, то поварам можно поставить памятник", - отметил он.

Гай поблагодарил поваров, которые готовили им в разных, часто не очень удобных условиях (иногда - в стационарных кухнях, иногда - просто на дровах).

Чем кормят украинских военных (фото: facebook.com/myroslavhai)

Волонтер также обратил внимание, что судить по его нынешним фотографиям блюд о питании в ВСУ в целом не стоит, так как многое зависит и от командира части, и даже комбата.

Так, на снимках можно увидеть мясные блюда, порой даже хот-доги, фрукты (в частности бананы), овощи и салаты, нехитрую кондитерку, и разнообразные гарниры, бутерброды и напитки.

Какое питание в армии ВСУ (фото: facebook.com/myroslavhai)

Офицер со своей стороны признался, что ратует за возвращение мультивитаминов в рацион военных для поддержания баланса микроэлементов. Так, по его мнению, высокоуглеводная пища прекрасно преодолевает чувство голода, но не дает все необходимые микроэлементы.

"Мы не можем сейчас насытить ВСУ таким количеством свежих фруктов и овощей в полевых условиях, поэтому стоит добавлять эти витаминки... Давайте вернем хотя бы ту желтенькую круглую таблеточку, гексавит или ундевит, или как их там", - добавил он.