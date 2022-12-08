Його розшукував увесь світ. Знайдено місце, де переховувався найжорстокіший пірат 17 століття

Чому Евері шукав увесь світ?

Якось історик Джим Бейлі виявив незвичайну монету з вигравіюваним арабським написом. Дослідження довели, що монету викарбували 1693 року в Ємені.

Потім Бейлі з'ясував, що вона була серед скарбів на мільйони доларів, які захопив Генрі Евері та його банда під час нападу на добре озброєний корабель "Ганг-і-Савай".

Гравюра захопленого піратами корабля (фото: Вікіпедія)

Судно належало правителю Імперії Великих Моголів. Евері та його пірати напали на цей корабель і судно, що його супроводжувало 7 вересня 1695 року. За різними оцінками, тоді Евері вдалося захопити приблизно півмільйона золотих і срібних монет.

Історія розповідає, що Евері особисто катував і вбивав пасажирів корабля. У зв'язку з цим король Англії Вільгельм III призначити величезну нагороду за впіймання пірата.

Гравюра Евері з його рабом (фото: Вікіпедія)

Як знайшли сховище пірата?

"На сьогодні з'явилося все більше й більше незаперечних доказів того, що Евері ховався в американських колоніях від правосуддя", - каже історик Бейлі. Він уже багато років намагається розгадати таємницю загадкового зникнення Евері.

За словами Бейлі, на території Нової Англії було виявлено вже 26 монет, які також були на захопленому піратами кораблі.

Монети з надписами арабською (фото: phys.org)

Але тепер є ще один доказ того, що Генрі Евері все ж таки ховався в Америці. Вчений знайшов старі записи, в яких говориться, що захоплений корабель прибув до Ньюпорту в англійській колонії.

Також інші документи, в яких описується допит полонених піратів Евері, показують, що він мав плани відплисти з Багамських островів до Нової Англії, а потім до Ірландії.

"Я вважаю, що Евері пробув у колоніях понад місяць і, можливо, зважував різні варіанти: залишитися жити тут або повернутися в Англію. І він обрав останній варіант", - говорить Бейлі.

Тепер вчений хоче з'ясувати, що трапилося з Евері після того, як він зник після свого прибуття до Ірландії влітку 1696 року.

Сам Генрі Евері став прообразом героїв кількох пригодницьких романів і комп'ютерних ігор. На основі однієї з них навіть було знято фільм "Анчартед: На картах не значиться", який вийшов 2022 року.