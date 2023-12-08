Його називають "тихим вбивцею": українцям розповіли, як не отруїтись, обігріваючи дім

Взимку під час війни кожен українець повинен підготуватись до можливих холодів і відключень енергії, закупивши генератор або пальник, пічку чи інший нагрівач. Водночас варто пам’ятати, що користуватися такими приладами треба правильно, щоб уникнути отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як уникнути небезпеки

В умовах браку кисню та у разі неповного згоряння палива у нагрівальних приладах утворюється монооксид вуглецю (CO) або чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули CO витісняють кисень з організму і це призводять до отруєння.

Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

Медики кажуть, що від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин).

Зокрема, люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння CO ще до появи симптомів.

Коли запідозрити отруєння чадним газом

Якщо під час нагрівання приміщення будь-яким неелектричним приладом ви почали відчувати головний біль, нудоту, слабкість, втому, прискорене дихання, запаморочення та сплутаність свідомості, то можливо ви отруїлись чадним газом.

Сильний дефіцит кисню (гіпоксія) внаслідок такого отруєння може призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця.

Що робити

Спочатку потрібно негайно вимкнути всі прилади, крім електричних, відкрити вікна, щоби впустити в приміщення свіже повітря та викликати аварійну газову службу за номером 104.

Якщо ви або ваші близькі маєте ознаки отруєння чадним газом, викличте також бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103, вийдіть самі або винесіть постраждалу людину на свіже повітря, покладіть їй під голову подушку, розстебніть комір і пояс.

Найкраща допомога у разі отруєння чадним газом - довготривале вдихання кисню. Однак, таку терапію проводять в умовах медичного закладу.

Які прилади можуть виділяти чадний газ

Чадний газ утворюється під час горіння вуглецевих сполук. Він може накопичуватися в приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією.

Зазвичай він виділяється під час роботи:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден,

дров’яних, газових та вугільних печей

газових водонагрівачів

портативних бензинових генераторів

камінів

вугільних грилів

гасових обігрівачів

Для того, щоб уникнути отруєння, варто дотримуватись таких рекомендацій:

не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади - не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення

регулярно перевіряйте справність газового обладнання

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні

часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади

встановіть детектор чадного газу - прилад для визначення його концентрації в повітрі

не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція

Українців закликають не використовувати генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.

Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.