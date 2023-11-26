Справа тут не у якості. Що робити, якщо газ перестав бути блакитним
Якщо газ в конфорці перестав бути блакитним, а став жовтим чи червоним, це не значить, що паливо втратило якість. Це свідчить про те, що газ не згорає повністю і варто визвати профільну службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".
"Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку", - йдеться в повідомленні.
Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає НЕ повністю.
Причин цього може бути кілька:
- неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;
- недостатня кількість кисню у приміщенні;
- недостатній тиск.
Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем.
Що робити?
За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу - 104.
Тож перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах - звернутися до служби газу.
В "Нафтогазі" нагадують, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.
Нагадаємо, в Ужгороді ціла сім'я отруїлася, ймовірно, чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.
А 8 жовтня у Львівській області від отруєння чадним газом загинуло п'ять людей. Медикам вдалось врятувати життя двом дітям.
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