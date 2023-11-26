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Справа тут не у якості. Що робити, якщо газ перестав бути блакитним

Україна, Неділя 26 листопада 2023 22:59
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Справа тут не у якості. Що робити, якщо газ перестав бути блакитним Фото: що робити, якщо газ перестав бути блакитним (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо газ в конфорці перестав бути блакитним, а став жовтим чи червоним, це не значить, що паливо втратило якість. Це свідчить про те, що газ не згорає повністю і варто визвати профільну службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

"Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку", - йдеться в повідомленні.

Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає НЕ повністю.

Причин цього може бути кілька:

  • неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;
  • недостатня кількість кисню у приміщенні;
  • недостатній тиск.

Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем.

Що робити?

За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу - 104.

Тож перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах - звернутися до служби газу.

В "Нафтогазі" нагадують, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.

Нагадаємо, в Ужгороді ціла сім'я отруїлася, ймовірно, чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

А 8 жовтня у Львівській області від отруєння чадним газом загинуло п'ять людей. Медикам вдалось врятувати життя двом дітям.

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Нафтогаз України Газ
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