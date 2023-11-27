Усього три кроки. Як повернути гроші, якщо помилилися в платежі за газ

При оплаті за газ може статися так, що помилково внесете гроші на чужий рахунок, не вказуєте номер особового рахунка чи помиляються у цифрах. Проте це можна виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Нафтогаза України" в Facebook.

Для повернення коштів або перенесення їх на правильний рахунок достатньо:

написати заяву в довільній формі на повернення переплати,

зробити чітке фото чеку з помилковою оплатою,

передати їх одним зі зручних для вас способів.

Документи можна відправити на електронну пошту client@gas.ua або поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Крім того, необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.

У компанії додали, що якщо кошти необхідно повернути на картку, потрібно надіслати довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок - заяву про перенесення.

Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних застосунків "Приват24" можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ. Що робити в такому випадку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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