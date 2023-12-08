Его называют "тихим убийцей": украинцам рассказали, как не отравиться, обогревая дом

Зимой во время войны каждый украинец должен подготовиться к возможным холодам и отключениям энергии, закупив генератор или горелку, печку или другой нагреватель. В то же время следует помнить, что пользоваться такими приборами нужно правильно, чтобы избежать отравления угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Как избежать опасности

В условиях нехватки кислорода и при неполном сгорании топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (CO) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы CO вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.

Самая большая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может оказаться смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.

Медики говорят, что от объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут).

В частности, люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление CO еще до появления симптомов.

Когда заподозрить отравление угарным газом

Если во время нагрева помещения любым неэлектрическим прибором вы начали ощущать головную боль, тошноту, слабость, усталость, учащенное дыхание, головокружение и спутанность сознания, возможно вы отравились угарным газом.

Сильный дефицит кислорода (гипоксия) в результате такого отравления может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

Что делать

Сначала нужно немедленно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна, чтобы впустить в помещение свежий воздух и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

Если вы или ваши близкие имеете признаки отравления угарным газом, вызовите также бригаду экстренной медицинской помощи по номеру 103, выйдите сами или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите ему под голову подушку, расстегните воротник и пояс.

Лучшая помощь в случае отравления угарным газом - длительное вдыхание кислородом. Однако такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения.

Какие приборы могут выделять угарный газ

Угарный газ образуется при горении углеродных соединений. Он может скапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией.

Обычно он выделяется при работе:

двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов,

дровяных, газовых и угольных печей

газовых водонагревателей

портативных бензиновых генераторов

каминов

угольных грилей

керосиновых обогревателей

Для того чтобы избежать отравления, следует придерживаться таких рекомендаций:

не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы - не используйте газовую плиту для обогрева помещения

регулярно проверяйте исправность газового оборудования

в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении

часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы

установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе

не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция

Украинцев призывают не использовать генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов.

Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.