Їжте регулярно цей горіх, щоб уникнути запалення і тримати вагу у нормі

Горіх кеш'ю містять велику кількість поживних речовин для організму. Якщо щодня їсти такий горіх, то відбудуть певні позитивні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Користь кеш’ю для здоров’я

Покращує здоров'я серця

Дієтолог Гілліан Баркюмб розповів, що вживання горіхів незмінно пов’язують із меншим ризиком серцевих захворювань.

Здорові жири можуть підвищити рівень холестерину, якщо вживати їх замість продуктів, багатих насиченими жирами, як-от яловичина чи масло.

Дослідження показало, що люди з діабетом 2 типу, які споживали 10% щоденних калорій з горіхів кеш’ю, мали покращений рівень холестерину.

Допомагає контролювати вагу

Якщо ви уникали кеш'ю, тому що вважаєте, що вони калорійні, то це не так.

Поєднання білка та корисних для серця жирів у горіхах кеш'ю може уповільнити травлення. Це може довше залишати вас ситими.

Крім того, горіхи кеш'ю мають низький вміст цукру, що робить їх кращими, ніж інші закуски, як-от чіпси чи цукерки.

Покращують рівень цукру в крові

Багато досліджень підтверджують переваги горіхів для профілактики та лікування діабету. В таких горіхах мало вуглеводів, вони також багаті іншими поживними речовинами, що впливають на рівень цукру в крові, такими як білок, клітковина, здорові жири та антиоксиданти.

Дослідження показують, що регулярна заміна горіхів кеш'ю продуктами з високим вмістом рафінованих вуглеводів може бути хорошою стратегією контролю рівня цукру в крові.

Містять антиоксиданти

Кеш'ю природним чином містять поліфеноли і флавоноїди. Ці потужні сполуки допомагають боротися із запаленням і захищають від окислювального стресу, який може призвести до хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.

Кеш’ю також містить цинк - мінерал-антиоксидант, який підтримує вашу імунну систему сильною та здоровою.

У 28 грамах кеш'ю міститься: