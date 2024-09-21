5 найкорисніших сортів яблук, які треба їсти зі шкіркою

Чим корисні різні сорти яблук

Гренні Сміт

Корисні властивості

Високий вміст клітковини, антиоксидантів, вітаміну C. Це зелений сорт, який допомагає підтримувати здоров'я серця та покращує травлення.

Це яблуко має кислий смак, що робить його відмінним для приготування десертів та салатів.

Фуджі

Корисні властивості

Багаті антиоксидантами та вітаміном C, який зміцнює імунну систему. Цей сорт також має високий вміст природних цукрів, що робить його хорошим енергетичним перекусом.

Солодкий і хрусткий плід, відмінний для їжі в сирому вигляді.

Гала

Корисні властивості

Має високий вміст вітаміну C та антиоксидантів. Містить менше цукру, ніж деякі інші сорти.

Солодке і соковите, добре підходить для їжі в сирому вигляді або як частина фруктових салатів.

Сортове

Корисні властивості

Високий вміст вітаміну C, клітковини і антиоксидантів. Допомагає підтримувати здоров'я серця та покращує загальний стан організму. Добре підходить для запікання і приготування соусів.

Медове яблуко

Корисні властивості

Має високу концентрацію вітамінів і мінералів, включаючи вітамін C, калій та антиоксиданти. Сприяє зміцненню імунної системи та покращенню загального здоров'я.

Дуже солодке і ароматне, добре підходить для їжі в сирому вигляді або для використання в десертах.

Що важливо знати

Свіжі яблука зазвичай містять більше корисних речовин, тому обирайте яблука, які виглядають здоровими і не мають видимих пошкоджень.

Не забувайте, що багато корисних речовин, таких як клітковина та антиоксиданти, знаходяться в шкірці яблук, тому краще вживати їх разом із шкіркою.