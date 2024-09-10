Цей овоч зможе знизити тиск, якщо вживати 4 рази на тиждень: нове дослідження

Споживання одного популярного овоча щонайменше чотирьох разів на тиждень може зменшити ризик серцевих нападів, інсультів та інших небезпечних ускладнень.

Який продукт треба їсти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове дослідження BMC Medicine.

Що треба знати

Приблизно третина всіх дорослих в Україні живе з потенційно смертельним захворюванням під назвою високий кров'яний тиск. У медицині це називається гіпертонією, це означає, що серцю доводиться працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров по всьому тілу.

Це створює додаткове навантаження на серце, а також на інші органи та кровоносні судини, спричиняючи пошкодження. Це також основний фактор ризику багатьох серйозних станів здоров’я та захворювань, таких як хвороби серця, нирок, інсульти, серцева недостатність та серцеві напади.

Неправильне харчування і особливо продукти з високим вмістом солі є однією з причин високого кров'яного тиску.

На щастя, є продукти, які мають протилежний ефект.

Про що свідчить нове дослідження?

Нове дослідження показало, що регулярне вживання брокколі може допомогти значно знизити артеріальний тиск, особливо серед людей середнього та старшого віку.

Група вчених з Університету Едіт Коуен в Австралії виявила, що споживання приблизно чотирьох порцій хрестоцвітих овочів щодня протягом двох тижнів призводить до помітного зниження систолічного артеріального тиску.

Хрестоцвіті овочі включають такі овочі, як брокколі, цвітна капуста, капуста та листова капуста.

Вони багаті сполуками під назвою глюкозинолати, які розпадаються на біологічно активні речовини, такі як сульфорафан, коли овочі нарізають або жують.

Попередні дослідження вже показали, що ці сполуки можуть мати протизапальні та антиоксидантні властивості, що може покращити здоров’я серцево-судинної системи. Проте автори дослідження попередили, що більшість людей їдять недостатньо овочів із сімейства хрестоцвітих.

Збільшення споживання овочів широко рекомендовано для зниження ризику серцево-судинних захворювань, і попередні обсерваційні дослідження показали, що хрестоцвіті овочі, такі як брокколі, капуста та брюссельська капуста, мають сильніший зв’язок із серцевими захворюваннями, ніж інші овочі.

Однак, хоча ці овочі споживаються в усьому світі, хрестоцвіті зазвичай складають невелику частину загального споживання овочів.

У дослідженні взяли участь 18 учасників у віці від 56 до 72 років з незначним підвищенням артеріального тиску. Їх розділили на дві групи, обидві з яких отримували харчування, багате хрестоцвітими овочами.

У рамках дослідження учасники споживали близько 300 грамів (чотири порції) суміші брокколі, капусти, цвітної та білокачанної капусти щодня протягом двох тижнів.

Ці овочі подавали у вигляді двох супів - одного на обід і другого на вечерю.

Під час контрольного втручання учасники їли еквівалентну кількість коренеплодів і кабачків, таких як картопля, солодка картопля, морква та гарбуз, також у формі супу.

Обидві групи носили манжету для вимірювання артеріального тиску, яка автоматично вимірювала артеріальний тиск через регулярні проміжки часу протягом дня та ночі.

Після двох тижнів споживання хрестоцвітих овочів учасники відчули середнє зниження 24-годинного систолічного артеріального тиску на 2,5 мм рт.ст. порівняно з контрольним втручанням. Цей ефект був ще більш вираженим у денний час із середнім зниженням на 3,6 мм рт.