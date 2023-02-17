Їжа кохання. Відомий дієтолог назвала продукти, що підвищують і знижують лібідо

Лібідо - це сексуальний потяг, бажання будь-якої сексуальної активності. Люди всі різні та рівень статевого потягу також дуже індивідуальний. Але є продукти, які можуть сприяти збільшенню сексуального бажання, а є, які навпаки - "приглушають" його.

Відомий дієтолог Оксана Скиталінська на Facebook-сторінці пояснила, що ж має бути на "тарілці кохання".

Від чого залежить лібідо?

Від рівня гормонів – у чоловіків чоловічих (тестостерон), у жінок – жіночих (естрогени). Обидва виробляються в чоловічому та жіночому організмі, лише у різних кількостях. У молодому організмі гормони, зазвичай, "бушують", з

віком їх стає менше, більше залишається місця та часу для романтичних вечерь при свічках, келих вина, квітів та інше.

Від спадковості - а точніше, від варіанта гена D4: у тих, кого він є або активність його висока, ті мачо і молоді вовчиці. Але таких значно менше.

Від психологічного стану, виховання, стресів, тривожності, конфліктів у сім'ї, безсоння, депресії та іншого. А також від ліків (заспокійливих, антидепресантів, деяких засобів зменшення апетиту).

Від антропологічних властивостей - вважається, що низькорослі й темноволосі, що живуть у теплому кліматі "гарячіші", ніж високі блондини з холодного клімату.

Як зберегти лібідо за допомогою харчування?

Тримайте свою вагу в нормі. Занадто велика або занадто мала вага негативно впливають на сексуальну функцію, зменшують синтез статевих гормонів. Особливо погано впливає лібідо ожиріння. При ожирінні в області талії синтезується фермент ароматаза, яка перетворює чоловічий гормон тестостерон на жіночий естроген, сприяє утворенню "поганого" холестерину та викликає так зване стерильне запалення у всьому організмі. Надмірна кількість жиру погано впливає на серцево-судинну та метаболічну функцію.

Тютюнопаління, зловживання алкоголем, психоактивними речовинами та хронічний стрес призводять до розвитку статевої дисфункції у віддаленій перспективі.

Намагайтеся бути активними. Фізична активність покращує стан ендотелію - внутрішньої стінки судин та посилює можливість організму виробляти речовину під назвою оксид азоту (NO). Це і хода, і легкий біг підтюпцем, і різні вправи, включаючи силові (мінімум двічі на тиждень).

Продукти, що знижують лібідо

Цукор. Надлишок солодощів погіршує роботу ендокринної системи, що відповідає за синтез статевих гормонів. Особливо якщо є надмірна вага, тоді виробляється білок глобулін, який пов'язує статеві гормони та виводить їх з організму, не дозволяючи виконувати свої функції.

Нездоровий жир, в першу чергу, транс-жири (цукерки з кремовою начинкою, магазинна випічка, маргарини, фаст-фуд, страви з неодноразовим розігрітим жиром, чіпси, крекери та інше. Для синтезу статевих гормонів необхідні жири, зокрема холестерин, а трансжири блокують цей процес.

Не готуйте їжу в посуді з пошкодженим тефлоновим покриттям: там є перфтороктанова кислота, яка блокує рецептори чоловічих статевих гормонів. Ця речовина може також міститись в деяких пакетах для приготування попкорну в мікрохвильовій печі.

Приклад здорової страви від Скиталінської (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Продукти, що підвищують лібідо

Годуйте свій мікробіом кишечника пребіотиками та пробіотиками. Таку "їжу" люблять наші кишкові бактерії, особливо лактобацили reuteri. Вони сприяють синтезу статевих гормонів. Тому їжте квашені овочі щодня, можете готувати домашній квас і взагалі квасити все, на що здатна ваша фантазія.

Вибирайте легкозасвоювані нежирні білки - яйця, зрілий сир, кисломолочні продукти, рибу, м'ясо нежирне, морепродукти.

Вживайте страви, багаті на цинк, тому що цинк потрібен для нормальної роботи чоловічих статевих залоз. Нежирне м'ясо, печінка, какао, яйця, тріска.

Не забувайте про вітаміни С, Е та омега-3 жири. Вони захищають статеві клітини передчасного старіння. Тому ягоди, цитрусові, напій із шипшини, петрушка, болгарський перець, капуста свіжа (вітамін С) та різні маслянисті продукти: горіхи, насіння, морська жирна риба холодних вод, морепродукти.

Ось що має бути на вашій тарілці для збереження лібідо (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Для жінок віком 35-40+ потрібні фітогормони (сир тофу, конюшинні екстракти, соєві естрогени та інші продукти), а для чоловіків, навпаки, уникати продуктів з естрогеном.

Дбайте про свої судини, перевіряйте їх стан (перевіряйте ЕКГ, ліпідограму, ІМТ, обсяг талії, показники глюкози, артеріального тиску), будьте щодня на свіжому повітрі, рухайтеся.