Еда любви. Известный диетолог назвала продукты повышающие и понижающие либидо

Либидо - это сексуальное влечение, желание какой-либо сексуальной активности. Люди все разные и уровень полового влечения также очень индивидуален. Но есть продукты, которые могут способствовать увеличению сексуального желания, а есть наоборот - "приглушающие" его.

Известный диетолог Оксана Скиталинская на Facebook-странице объяснила, что же должно быть на "тарелке любви".

От чего зависит либидо?

От уровня гормонов – у мужчин мужских (тестостерон), у женщин – женских (эстрогены). Оба производятся в мужском и женском организме, только в разных количествах. В молодом организме гормоны, обычно, "бушуют", с

возрастом их становится меньше, больше остается места и времени для романтических ужинов при свечах, бокала вина, цветов и прочего.

От наследственности – а точнее, от варианта гена D4: у тех кого он есть или активность его высока, те мачо и молодые волчицы. Но таких гораздо меньше.

От психологического состояния, воспитания, стрессов, тревожности, конфликтов в семье, бессонницы, депрессии и прочего. А также от лекарств (успокаивающих, антидепрессантов, некоторых средств для уменьшения аппетита).

От антропологических свойств – считается, что низкорослые и темноволосые, живущие в теплом климате более "горячие", чем высокие блондины из холодного климата.

Как сохранить либидо с помощью питания?

Держите свой вес в норме. Слишком большой или слишком малый вес оказывают негативное влияние на сексуальную функцию, уменьшают синтез половых гормонов. Особенно плохо влияет на либидо ожирение. При ожирении в области талии синтезируется фермент ароматаза, которая превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген, способствует образованию "плохого" холестерина и вызывает так называемое стерильное воспаление во всем организме. Чрезмерное количество жира плохо влияет на сердечно-сосудистую и метаболическую функцию.

Табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами и хронический стресс приводят к развитию половой дисфункции в отдаленной перспективе.

Старайтесь быть активными. Физическая активность улучшает состояние эндотелия - внутренней стенки сосудов и усиливает возможность организма производить вещество под названием оксид азота (NO). Это и ходьба, и легкий бег трусцой, и разные упражнения, включая силовые (минимум дважды в неделю).

Продукты, которые понижают либидо

Сахар. Переизбыток сладостей ухудшает работу эндокринной системы, отвечающей за синтез половых гормонов. Особенно если есть избыточный вес, тогда производится белок глобулин, который связывает половые гормоны и выводит их из организма, не позволяя выполнять свои функции.

Нездоровый жир, в первую очередь, транс-жиры (конфеты с кремовой начинкой, магазинная выпечка, маргарины, фаст-фуд, блюда с неоднократным разогретым жиром, чипсы, крекеры и прочее. Для синтеза половых гормонов необходимы жиры, в частности холестерин, а трансжиры блокируют этот процесс.

Не готовьте пищу в посуде с поврежденным тефлоновым покрытием: там есть перфтороктановая кислота, блокирующая рецепторы мужских половых гормонов. Это вещество может также содержаться в некоторых пакетах для приготовления попкорна в микроволновке.

Пример здорового блюда от Скиталинской (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Продукты, повышающие либидо

Кормите свой микробиом кишечника пребиотиками и пробиотиками. Такую "пищу" любят наши кишечные бактерии, особенно лактобациллы reuteri. Они способствуют синтезу половых гормонов. Поэтому ешьте квашеные овощи каждый день, можете готовить домашний квас и вообще квасить все, на что способна ваша фантазия.



Выбирайте легкоусвояемые нежирные белки – яйца, зрелый сыр, кисломолочные продукты, рыбу, нежирное мясо, морепродукты.

Употребляйте блюда, богатые цинком, потому что цинк нужен для нормальной работы мужских половых желез. Нежирное мясо, печень, какао, яйца, треска.

Не забывайте о витаминах С, Е и омега-3 жирах. Они защищают половые клетки от преждевременного старения. Поэтому ягоды, цитрусовые, напиток из шиповника, петрушка, болгарский перец, капуста свежая (вит С) и различные маслянистые продукты: орехи, семена, морская жирная рыба холодных вод, морепродукты.

Вот что должно быть на вашей тарелке для сохранения либидо (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Для женщин в возрасте 35-40+ нужны фитогормоны (сыр тофу, клеверные экстракты, соевые эстрогены, и другие продукты), а для мужчин, наоборот, избегать продуктов с эстрогеном.

Заботьтесь о своих сосудах, проверяйте их состояние (проверяйте ЭКГ, липидограмму, ИМТ, объем талии, показатели глюкозы, артериального давления), будьте ежедневно на свежем воздухе, двигайтесь.