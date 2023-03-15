Її били? Спливли нові деталі загадкової смерті 14-річної українки в Англії

Оприлюднили нову інформацію про загибель 14-річної Альбіни Євко на узбережжі Англії. Її непритомну знайшли 4 березня, але у лікарні дівчина померла.

Що відомо про смерть Альбіни Євко

14-річну школярку Альбіну Євко 4 березня оголосили зниклою безвісти. Після інтенсивних пошуків її знайшли без свідомості недалеко від її будинку на пляжі Доліш.

Вертольотом дівчину доставили до лікарні Королівського Девону та Ексетера, де вона померла 5 березня о 7 ранку.

Патологоанатоми намагались встановити причини смерті українки. Попередня версія - численні травми, але було потрібне ще остаточне посмертне дослідження.

Розслідування за фактом смерті Альбіни було відкрито сьогодні, 15 березня, в Коронерському суді Ексетера.

На короткому засіданні стало відомо, що Альбіна жила з матір'ю в Пірмонт Плейс, Доліш. Навчалася у Dawlish College. Народилася вона в Україні 1 лютого 2009 року. Альбіна Євко (фото: devonlive.com)

"Я не можу приступити до повного розслідування сьогодні, оскільки очевидно, що докази залишаються невідомими", - заявила помічник місцевого коронера Елісон Лонгорн.

Розслідування відклали для повного слухання, яке має відбутися пізніше, але точну дату поки не розголошують.

Що говорять близькі загиблої

"Я і моя родина спустошені тим, що втратили нашу прекрасну Альбіну. Ніщо ніколи не зможе замінити її в наших серцях. Ми просимо поважати наше приватне життя в цей неймовірно болісний час", - заявила матір Альбіни.

Інна Євко - матір загиблої Альбіни (фото: devonlive.com)

Директор коледжу Dawlish Сем Бенкс також висловився з приводу загибелі українки: "Кожен у нашій шкільній спільноті був пригнічений, дізнавшись про трагічну смерть однієї з наших учениць 9 класу, Альбіни Євко. Наразі наші думки з родиною та близькими Альбіни, ми висловлюємо їм наші глибокі співчуття та пропозиції підтримки".

Також він зазначив, що Альбіни буде дуже не вистачати всім, хто її знав. У коледжі організували постійну емоційну підтримку для співробітників і студентів, які постраждали від цієї жахливої новини.