У Львові поліцейська у декретній відпустці допомогла затримати вбивцю: що вона зробила

У Львові патрульна, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, допомогла затримати вбивцю.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Львівської області у Facebook .

Що сталось

Так, учора, 13 березня, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик про вбивство в багатоповерхівці на вулиці Довженка.

Заявниця повідомила, що з її під’їзду вибіг громадянин у крові та кричав, що в його помешканні сталося вбивство. Після цього він втік.

Патрульні негайно приїхали на місце події та виявили, що інформація підтвердилася. Тож на місце інспектори викликали всі необхідні служби.

Поліцейська знала вбивцю

Після цього до екіпажу підійшла патрульна Юлія Каторгіна, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною та живе у тому ж дворі. Вона повідомила, що знає ймовірного зловмисника в обличчя, адже це, напевно, її сусід. Тож може допомогти його затримати.

Разом з екіпажем вони обстежили прилеглі вулиці і невдовзі затримали 36-річного львів'янина. З'ясувалося, що під час побутового конфлікту він завдав 41-річному знайомому чисельні тілесні ушкодження, внаслідок яких громадянин помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Підозрюваному "світить" від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У Львові патрульна допомогла затримати вбивцю (facebook.com/lvivpolice)