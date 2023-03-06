Таємнича смерть. Померла 14-річна українка, яку знайшли ледь живою на англійському пляжі

14-річну українку знайшли без свідомості на пляжі 4 березня в південному Девоні у Великій Британії. Дівчину доправили до лікарні, але згодом вона померла.

Що відомо про інцидент

У поліції повідомили, що їм зателефонували в суботу ввечері, щоб заявити про зникнення дівчини-підлітка з району Доліш у Девоні.

Пошуки проводилися за підтримки гелікоптера поліції та берегової охорони. У результаті на пляжі Доліш знайшли непритомну особу.

Українку доправили вертольотом до Королівської лікарні Девон і Ексетер, де вона згодом померла.

Поліція повідомила про трагічну подію найближчих родичів і провела процедуру упізнання.

Яка причина смерті українського підлітка

Поки смерть розглядають як з'ясовану. Правоохоронні органи закликають усіх, хто має записи з камер відеоспостереження або дверного дзвінка, які можуть допомогти розслідуванню, повідомити їм про це.

"Загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доліш. Наразі ця смерть розглядається як нез’ясована, і триває розслідування щодо обставин цієї загибелі. Наші думки з сім’єю та друзями дівчини-підлітка в цей трагічний час", - заявила детектив-інспектор Беккі Дейвіс з поліції Девона і Корнуолла.

Також правоохоронниця зазначила, що місцева поліція зв’язалася з українським посольством і повідомила Міністерство внутрішніх справ про цей інцидент.

Британська поліція поки не зазначає, чи були виявлені сліди насильства на тілі дівчини тощо.

Додамо, що Доліш - приморське курортне містечко із населенням 13 тис. осіб.