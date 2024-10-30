Її називали "Ураган". 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття

В чому секрет довгого життя бігунки Джулії Хокінс

Хокінс отримала кілька титулів і навіть побила світові рекорди. Жінка залишалася активною до кінця свого життя, що значно вплинуло на те, скільки вона прожила.

До речі, Хокінс зайнялася бігом тільки коли їй виповнилося 100 років і одразу встановила світові рекорди у дивізіоні 100+.

Джулія бігала до 108 років. Але при цьому жодного разу не вийшла на тренування, лише виступала на змаганнях. Вона отримала прізвисько "Ураган", так її називали прихильники.

"Я брала участь у змаганнях з велоспорту для ветеранів. Коли я стала занадто старою і слабкою для того, щоб заїжджати в підйоми і перемикати передачі, я пішла в біг. Просто подумала, що було б чудово зробити це у 100 років. І це було чудово!" - казала вона.

У молодості вона була наставником у таборі та займалася верховою їздою та гольфом.

Джулія Хокінс прожила довге та активне життя (Скриншот)

"Це було сповнене пригод і активне життя. Я завжди в житті чимось займалася", - зізнавалася вона.

Не дивлячись на спортивні захоплення, Хокінс сказала, що кожен день вона зосереджувалася на "чарівних моментах" життя.

"Подумайте про чарівні моменти, які трапляються з вами, наприклад, про заходи та сходи сонця, веселки, красивих птахів, музику. Усе це чарівні моменти, і вони доступні кожному", - казала завжди Джулія.

Джулія почала бігати після 100 років (фото: instagram.com/marathonecjournal)

Однак, окрім свого активного способу життя та спостереження за чарівними моментами, Хокінс завжди віддавала пріорітет сну та правильному харчуванню.

"Я обережно ставлюсь до того, що я їм. Я добре сплю. Я не палю і не п’ю. Я роблю все правильно", - ділилася довгожителька.

До слова, своє тіло вона заповідала науці, його мають передати для досліджень до Пеннінгтонського центру біомедичних досліджень при Університеті штату Луїзіана, який вивчає довголіття.