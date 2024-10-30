Її називали "Ураган". 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття

Спортсменка Джулія Хокінс, яка минулого тижня померла у віці 108 років, прожила довге та щасливе життя. Щоб досягти цього віку, вона робила кілька ключових речей, які допомогли їй перетнути позначку в 100 років.
Які секрети мала довгожителька, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The New York Times.
Хокінс отримала кілька титулів і навіть побила світові рекорди. Жінка залишалася активною до кінця свого життя, що значно вплинуло на те, скільки вона прожила.
До речі, Хокінс зайнялася бігом тільки коли їй виповнилося 100 років і одразу встановила світові рекорди у дивізіоні 100+.
Джулія бігала до 108 років. Але при цьому жодного разу не вийшла на тренування, лише виступала на змаганнях. Вона отримала прізвисько "Ураган", так її називали прихильники.
"Я брала участь у змаганнях з велоспорту для ветеранів. Коли я стала занадто старою і слабкою для того, щоб заїжджати в підйоми і перемикати передачі, я пішла в біг. Просто подумала, що було б чудово зробити це у 100 років. І це було чудово!" - казала вона.
У молодості вона була наставником у таборі та займалася верховою їздою та гольфом.
"Це було сповнене пригод і активне життя. Я завжди в житті чимось займалася", - зізнавалася вона.
Не дивлячись на спортивні захоплення, Хокінс сказала, що кожен день вона зосереджувалася на "чарівних моментах" життя.
"Подумайте про чарівні моменти, які трапляються з вами, наприклад, про заходи та сходи сонця, веселки, красивих птахів, музику. Усе це чарівні моменти, і вони доступні кожному", - казала завжди Джулія.
Однак, окрім свого активного способу життя та спостереження за чарівними моментами, Хокінс завжди віддавала пріорітет сну та правильному харчуванню.
"Я обережно ставлюсь до того, що я їм. Я добре сплю. Я не палю і не п’ю. Я роблю все правильно", - ділилася довгожителька.
До слова, своє тіло вона заповідала науці, його мають передати для досліджень до Пеннінгтонського центру біомедичних досліджень при Університеті штату Луїзіана, який вивчає довголіття.
До речі, 112-річна жінка розповіла, що вона їсть щодня для довголіття.
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