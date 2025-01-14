Її не можна їсти всім. Головна небезпека морської капусти, про яку майже ніхто не знає

Головна небезпека морської капусти

Основною небезпекою є надмірне споживання йоду. Морська капуста містить значну кількість цього елемента, і якщо їсти її часто у великих кількостях, це може призвести до порушення роботи щитоподібної залози. Надлишок йоду викликає гіпертиреоз, який супроводжується прискореним серцебиттям, тремтінням рук, дратівливістю та іншими симптомами.

Забруднення важкими металами

Через забруднення морів та океанів морська капуста може накопичувати важкі метали, зокрема ртуть, кадмій і свинець. Потрапляння цих речовин у організм при регулярному вживанні продукту може негативно вплинути на здоров’я, особливо на роботу нервової системи та нирок.

Кому треба обережно вживати морську капусту

Особливу увагу слід звернути людям із захворюваннями щитоподібної залози, вагітним жінкам та дітям. Перед вживанням морської капусти рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути негативних наслідків.

Як правильно споживати морську капусту

Експерти радять:

Обмежувати споживання морської капусти до рекомендованої добової норми йоду.

Обирати продукт із перевірених джерел, щоб уникнути споживання забрудненої капусти.

Регулярно перевіряти стан щитоподібної залози, особливо якщо морська капуста є частиною вашого постійного раціону.

Морська капуста залишається корисним продуктом, але її вживання має бути збалансованим і обдуманим.