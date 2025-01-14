Ее нельзя есть всем. Главная опасность морской капусты, о которой почти никто не знает

Морская капуста, известная как полезный продукт с высоким содержанием йода и других микроэлементов, может представлять опасность для здоровья, если употреблять её бесконтрольно. Эксперты предупреждают, что этот продукт имеет как полезные свойства, так и скрытые риски.
О какой главной опасности морской капусты, вы могли не знать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Основной опасностью является чрезмерное потребление йода. Морская капуста содержит значительное количество этого элемента, и если есть ее часто в больших количествах, это может привести к нарушению работы щитовидной железы. Избыток йода вызывает гипертиреоз, который сопровождается учащенным сердцебиением, дрожанием рук, раздражительностью и другими симптомами.
Загрязнение тяжелыми металлами
Из-за загрязнения морей и океанов морская капуста может накапливать тяжелые металлы, в частности ртуть, кадмий и свинец. Попадание этих веществ в организм при регулярном употреблении продукта может негативно повлиять на здоровье, особенно на работу нервной системы и почек.
Особое внимание следует обратить людям с заболеваниями щитовидной железы, беременным женщинам и детям. Перед употреблением морской капусты рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать негативных последствий.
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Морская капуста остается полезным продуктом, но ее употребление должно быть сбалансированным и обдуманным.
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В материале использованы следующие источники - Instagram генетика Александра Коляды, Wikipedia, Health.com.