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"Підтримує вбивства солдатів РФ". Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

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Вівторок 18 квітня 2023 13:25
"Підтримує вбивства солдатів РФ". Співачку зі Львова почали цькувати в Росії Анжеліка Варум народилась у Львові, а зараз живе у США (фото: instagram.com/avarum)
Автор: Юлія Гаюк

Відома співачка Анжеліка Варум народилася у Львові, хоча давно проживає в Москві та має російське громадянство. У Росії вона зробила кар'єру, побудувала сім'ю, а коли розпочалася повномасштабна війна, виступила проти режиму Кремля. Сьогодні співачку підозрюють у допомозі ЗСУ та скасовують її концерти.

Детальніше про позицію Варум і чи залишилася вона в Росії - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому концерти Варум хочуть заборонити

Активісти громадського руху "Внуки" звернулися до губернатора Московської області з проханням заборонити виступ співачки Анжеліки Варум на території регіону, а також скасувати концерт артистки 29 квітня.

У зверненні йдеться про те, що Варум відкрито висловилася проти війни в Україні. Активісти також зазначили, що до Росії співачка приїжджає лише з комерційною метою, і при цьому не зрозуміло, чи сплачує вона податки.

&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

Скриншот

"Високооплачувані заробітчани, які дозволяють собі підтримувати київський неонацистський режим, не повинні мати змоги отримувати на території нашої країни прибутки. Також слід врахувати, що ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку вбивств наших солдатів у зоні СВО та мирних жителів нових регіонів, що є кримінальним діянням", - йдеться у зверненні проти Варум.

&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

Скриншот

Таким чином концертна діяльність Анжеліки Варум у Росії опинилася під загрозою і навіть ризиком заборони.

Яка позиція Варум щодо війни в Україні

1 березня 2022 року російська співачка українського походження висловилася проти дій диктатора на території рідної для неї країни.

"Я зобов'язана аналізувати, хоча б для того, щоб мої діти жили з відкритими очима, щоб їх не використовували, як гарматне м'ясо, затикаючи дірки в економіці. Мені здавалося, що уроки історії, всі книги, написані про війну і про її передумови, ніколи більше не дозволять нам наступити на ці граблі. А ні! Все, виявляється, можливо!" - йдеться в її дописі.

Вона переконана, що Росія семимильними кроками рухається в пекло, а також висловила свої співчуття всім сім'ям загиблих.

Коментарі до цього допису співачка відключила, "щоб не множити злобу та агресію".

&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

Скриншот

Варто також додати, що цей допис став останнім на сторінці артистки в Instagram. Хоча до цього вона досить активно вела свої соціальні мережі.

Де Варум живе сьогодні

У росЗМІ поширюють чутки про те, що Анжеліка Варум та її чоловік Леонід Агутін у лютому 2022 року переїхали до США на постійне місце проживання.

Насправді ж артисти дійсно часто їздять до Америки, щоб відвідати свою дочку Лізу.

&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

Донька Анжеліки Варум і Леоніда Агутіна Ліза (фото: instagram.com/avarum)

Водночас Варум, яка практично зникла з мережі, досить регулярно виступає на корпоративах у РФ, а в Instagram з'являються фото фанатів і музикантів з Анжелікою, де геолокацією вказані Москва або інші російські міста.

&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії&quot;Підтримує вбивства солдатів РФ&quot;. Співачку зі Львова почали цькувати в Росії

Скриншот

Таким чином можна зробити висновок, що співачка хоч і не підтримує путінський режим, проте від роботи та життя в Росії не відмовилася, як це зробили, наприклад Алла Пугачова, Максим Галкін, Андрій Макаревич, Семен Слєпаков та інші її колеги.

Раніше ми розповідали, де тепер перебуває Ані Лорак після скасування її концертів у РФ.

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