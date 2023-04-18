"Поддерживает убийства солдат РФ". Певицу из Львова начали травить в России

Известная певица Анжелика Варум родилась во Львове, хотя давно проживает в Москве и имеет российское гражданство. В России она сделала карьеру, выстроила семью, а когда началась полномасштабная война, выступила против режима Кремля. Сегодня певицу подозревают в помощи ВСУ и отменяют ее концерты.

Подробнее о позиции Варум и осталась ли она в России - читайте ниже в материале Styler.

Почему концерты Варум хотят запретить

Активисты общественного движения "Внуки" обратились к губернатору Московской области с просьбой запретить выступление певицы Анжелики Варум на территории региона, а также отменить концерт артистки 29 апреля.

В обращении говорится, что Варум открыто высказалась против войны в Украине. Активисты также отметили, что в Россию певица приезжает только в коммерческих целях, и при этом не понятно, платит ли она налоги.

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"Высокооплачиваемые гастарбайтеры, которые позволяют себе поддерживать киевский неонацистский режим, не должны иметь возможности получать на территории нашей страны доходы. Также следует учесть, что эти средства могут быть направлены на поддержку убийств наших солдат в зоне СВО и мирных жителей новых регионов, что является уголовным деянием", - говорится в обращении против Варум.

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Таким образом, концертная деятельность Анжелики Варум в России оказалась под угрозой и даже риском запрета.

Какая позиция Варум в отношении войны в Украине

1 марта 2022 года российская певица украинского происхождения высказалась против действий диктатора на территории родной для нее страны.

"Я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали, как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Все, оказывается, возможно!" - говорится в ее сообщении.

Она убеждена, что Россия семимильными шагами движется в ад, а также выразила свои соболезнования всем семьям погибших.

Комментарии к этому сообщению певица отключила, "чтобы не множить злобу и агрессию".

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Стоит также добавить, что это сообщение стало последним на странице артистки в Instagram. Хотя до этого она активно вела свои социальные сети.

Де Варум живет сегодня

В российских СМИ распространяют слухи о том, что Анжелика Варум и ее муж Леонид Агутин в феврале 2022 года переехали в США на постоянное место жительства.

На самом же деле артисты действительно часто ездят в Америку, чтобы проведать свою дочь Лизу.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза (фото: instagram.com/avarum)

В то же время, практически исчезнувшая из сети Варум довольно регулярно выступает на корпоративах в РФ, а в Instagram появляются фото фанатов и музыкантов с Анжеликой, где геолокацией указаны Москва или другие российские города.

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Таким образом, можно сделать вывод, что певица хоть и не поддерживает путинский режим, однако от работы и жизни в России не отказалась, как это сделали, например Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семен Слепаков и другие ее коллеги.