"Їй страшно було". Коля Сєрга розповів правду про поїздки Тіни Кароль на фронт

Тіна Кароль постійно відмовлялася

Музикант розповідає, що були зірки, які обіцяли приїхати, але не виконували цього.

"Тіна Кароль, наприклад. Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй страшно було. Я розумію, що вона знаходить якісь причини, але базово розумію, що це страх", - каже Сєрга.

Він зазначає, що основою причиною відмови ставав страх. За його словами, здебільшого це стосується зірок, які більшість часу перебувають за кордоном.

"Взагалі людям, які приїжджають з-за кордону, ну, їм страшно. І цей страх такий, дуже ірраціональний. Він десь перебільшений. Ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину з собою, то буде більше проблем на місці", - пояснює засновник "Культурного десанту".

Фанати Тіни Кароль відповіли

У фан-групі співачки відреагували на слова Сєрги. Вони зазначили, що Тіна регулярно їздить на фронт, але не висвітлює цього.

"Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєрьгі, який говорить, що Тіна не їздила з ним до військових. Але: а) вона їздила, але просто не з Колею; б) зазвичай не можна розголошувати, хто куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників; в) питання безпеки", - пояснили шанувальники Тіни Кароль.

Вони додали, що Тіна завжди підтримує військових і не одноразово у своєму житті була в "гарячих точках".