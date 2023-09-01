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"Ей страшно было". Коля Серьга рассказал правду о поездках Тины Кароль на фронт

Коля Серьга высказался о Тине Кароль (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский музыкант и волонтер Коля Серьга с начала полномасштабного вторжения занимается проектом "Культурный десант". Он направлен на поддержку боевого духа ВСУ и продвижение украинской культуры. В рамках этого проекта на фронт приезжают разные поэты, певцы эстрады.

Кто из звезд удивил Серьгу - читайте ниже в материале Styler.

Тина Кароль постоянно отказывалась

Музыкант рассказывает, что были звезды, которые обещали приехать, но не выполняли этого.

"Тина Кароль, например. Она за день постоянно отказывалась. Ну, ей страшно было. Я понимаю, что она находит какие-то причины, но базово понимаю, что это страх", - говорит Серга.

Он отмечает, что основной причиной отказа становился страх. По его словам, в большинстве своем это касается звезд, которые большую часть времени находятся за границей.

"Вообще людям, приезжающим из-за границы, ну, им страшно. И этот страх такой, очень иррациональный. Он где-то преувеличен. Ты понимаешь, что даже если взять такого человека с собой, то будет больше проблем на месте", - объясняет основатель "Культурного десанта".

 

Фанаты Тины Кароль ответили

В фан-группе певицы отреагировали на слова Серьги. Они отметили, что Тина регулярно ездит на фронт, но не освещает этого.

"Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серьги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но: а) она ездила, но просто не с Колей; б) обычно нельзя разглашать, кто куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников; в) вопросы безопасности", - объяснили поклонники Тины Кароль.

Они добавили, что Тина всегда поддерживает военных и не единожды в своей жизни была в "горячих точках".

 

 

Ранее мы показывали, как Тина Кароль "сожгла" Кремль на своем концерте.

А еще певица неоднократно указывала направление россиянам во время выступлений.

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Тина КарольКоля Серга