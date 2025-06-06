Їсти сир в цей час доби категорично не можна: ось чому

Сир - корисний і поживний продукт, але споживання цього молочного делікатесу у невідповідний час доби може негативно вплинути на здоров’я. Чому краще відмовитися від сиру перед сном?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського лікаря Карана Раджана.

Чому не можна їсти перед сном

За словами медика, сир має високий вміст жиру, тому, якщо ви пізно ввечері з’їли його багато, то у вас, ймовірно, виникне нетравлення шлунку. А воно своєю чергою порушує сон.

Цей молочний продукт також містить амінокислоту під назвою триптофан, яка використовується для вироблення серотоніну та мелатоніну, що викликають сон.

До того ж, якщо перед сном з'їсти витриманий сир, а також м’ясо, таке як бекон і шинка, то вони містять високий рівень іншої амінокислоти під назвою тирамін. А вона викликає відчуття бадьорості, тому може заважати заснути.

Тирамін змушує надниркову залозу вивільняти гормон "бий або біжи", що підвищує активність та пильність на кілька годин.

Також слід уникати шоколаду, каррі, морозива та чіпсів перед сном. Якщо вам все ж таки потрібно перекусити перед сном, то основним вибором мають бути продукти, що сприяють виробленню мелатоніну, такі як вишні, сирий мед, банани, індичка та мигдаль, оскільки всі вони можуть допомогти краще виспатися.

Як швидше заснути та краще спати

Режим дня

Лягайте і вставайте в один і той самий час, навіть у вихідні. Уникайте денного сну після 15:00, особливо довгого (більше 30 хв).

Готуйтесь до сну правильно

За 1-2 години до сну:

уникайте яскравого світла, особливо від екранів (смартфони, телевізори)

переключіться на спокійну діяльність: читання, йога, медитація

Харчування та стимулятори

Не вживайте кофеїн, алкоголь чи нікотин за 4–6 годин до сну. Уникайте важкої їжі перед сном. Але легкий перекус (наприклад, банан або тепле молоко) може допомогти заснути.

Комфортні умови

Температура в кімнаті: 18-20°C - оптимальна для сну. Ліжко має бути зручним, подушка - відповідної висоти.