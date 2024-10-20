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Їсти і худнути: 8 продуктів, які прискорюють втрату ваги

Які продукти мають низьку калорійність (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення варто обирати продукти з низькою калорійністю та полегшують процес втрати ваги. До того ж такі продукти корисні для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. 

Яблучний оцет

Головна суперздатність цього продукту - це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.

При цьому морква містить близько 10 г вуглеводів та 0,2 г жирів. Протеїну в моркві теж мало - всього близько 0,9 г на 100 г.

Пектин є основною формою розчинної клітковини в моркві. Розчинні волокна можуть знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення цукру та крохмалю.

Основними нерозчинними волокнами моркви є целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Нерозчинні волокна можуть зменшити ризик запорів і сприяти регулярному випорожненню.

Як і інші ферментовані продукти, солоні огірки мають низьку калорійність. Вони також містять помірну кількість вітаміну K, зокрема у формі K1.

При цьому продукт містить багато солі, адже вона слугує консервантом. Тому не слід споживати багато солоних огірків за раз.

Також в огірках міститься багато мінералів, зокрема кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій та цинк.

Гірчиця також є хорошим джерелом різних мікроелементів, зокрема:

  • Вітамін С: 24,9 мг
  • Кальцій: 60 мг
  • Залізо: 2,7 мг
  • Магній 48 мг
  • Фосфор 57 мг
  • Цинк: 0,4 мг

Водночас гриби надають довге відчуття насичення завдяки високому вмісту клітковини.

До того ж вони містять антиоксиданти, зокрема селен і ерготіонеїн, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Антиоксиданти сприяють зміцненню імунної системи та зменшенню запалення в організмі.

Одна порція, що складається з восьми ягід полуниці, містить менше третини цукру, а це 7 г.

Клітковина допомагає позбавитися від зайвої ваги. Одна чашка нарізаної полуниці пропонує 3,3 грама клітковини. Вживання клітковини змушує вас відчувати ситість довше, тамуючи голод і допомагаючи споживати менше шкідливих калорій.

1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини

Це робить буряк ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.

Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.

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