Їсти і худнути: 8 продуктів, які прискорюють втрату ваги

Під час схуднення варто обирати продукти з низькою калорійністю та полегшують процес втрати ваги. До того ж такі продукти корисні для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.
Головна суперздатність цього продукту - це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.
При цьому морква містить близько 10 г вуглеводів та 0,2 г жирів. Протеїну в моркві теж мало - всього близько 0,9 г на 100 г.
Пектин є основною формою розчинної клітковини в моркві. Розчинні волокна можуть знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення цукру та крохмалю.
Основними нерозчинними волокнами моркви є целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Нерозчинні волокна можуть зменшити ризик запорів і сприяти регулярному випорожненню.
Як і інші ферментовані продукти, солоні огірки мають низьку калорійність. Вони також містять помірну кількість вітаміну K, зокрема у формі K1.
При цьому продукт містить багато солі, адже вона слугує консервантом. Тому не слід споживати багато солоних огірків за раз.
Також в огірках міститься багато мінералів, зокрема кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій та цинк.
Гірчиця також є хорошим джерелом різних мікроелементів, зокрема:
Водночас гриби надають довге відчуття насичення завдяки високому вмісту клітковини.
До того ж вони містять антиоксиданти, зокрема селен і ерготіонеїн, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Антиоксиданти сприяють зміцненню імунної системи та зменшенню запалення в організмі.
Одна порція, що складається з восьми ягід полуниці, містить менше третини цукру, а це 7 г.
Клітковина допомагає позбавитися від зайвої ваги. Одна чашка нарізаної полуниці пропонує 3,3 грама клітковини. Вживання клітковини змушує вас відчувати ситість довше, тамуючи голод і допомагаючи споживати менше шкідливих калорій.
1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини
Це робить буряк ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.
Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.
Раніше дієтологи називали "найздоровіший варіант" яєць в магазині.
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