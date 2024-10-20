Есть и худеть: 8 продуктов, которые ускоряют потерю веса

Красный болгарский перец особенно богат антиоксидантами, такими как бета-каротин и ликопин, известные тем, что укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление и снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Яблочный уксус

Главная суперспособность этого продукта - это то, что он эффективно расщепляет жиры. Именно поэтому этот чудо-продукт входит в состав многих диет.

При этом морковь содержит около 10 г углеводов и 0,2 г жиров. Протеина в моркови тоже мало - всего около 0,9 г на 100 г.

Пектин является основной формой растворимой клетчатки в моркови. Растворимые волокна могут снизить уровень сахара в крови, замедляя переваривание сахара и крахмала.

Основными нерастворимыми волокнами моркови являются целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Нерастворимые волокна могут уменьшить риск запоров и способствовать регулярному стулу.

Как и другие ферментированные продукты, соленые огурцы обладают низкой калорийностью. Они содержат также умеренное количество витамина K, в частности в форме K1.

При этом продукт содержит много соли, ведь она служит консервантом. Поэтому не следует употреблять в пищу много соленых огурцов за раз.

Также в огурцах содержится много минералов, включая кальций, железо, магний, марганец, фосфор, калий и цинк.

Горчица также является хорошим источником различных микроэлементов, в частности:

Витамин С: 24,9 мг

Кальций: 60 мг

Железо: 2,7 мг

Магний 48 мг

Фосфор 57 мг

Цинк: 0,4 мг

В то же время грибы придают долгое чувство насыщения благодаря высокому содержанию клетчатки.

К тому же они содержат антиоксиданты, в том числе селен и эрготионеин, помогающие защитить организм от свободных радикалов и снизить риск развития хронических заболеваний. Антиоксиданты способствуют укреплению иммунной системы и уменьшению воспаления в организме.

Одна порция, состоящая из восьми ягод клубники, содержит менее трети сахара, а это 7 г.

Клетчатка помогает избавиться от лишнего веса. Одна чашка нарезанной клубники предлагает 3,3 г клетчатки. Употребление клетчатки заставляет вас чувствовать сытость дольше, утоляя голод и помогая потреблять меньше вредных калорий.

1,7 г белка, 0,2 г жира и 2 г клетчатки.

Это делает свеклу идеальным дополнением к вашей диете, направленной на снижение веса.

Свекольный сок также помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает его полезным для поддержания стабильной энергии в течение дня.