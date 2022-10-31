Їм Земля не потрібна: вчені пояснили, чому інопланетяни ніколи нас не захоплять

Мешканців планети Земля неодноразово попереджали про небезпеку захоплення інопланетянами. Також були випадки, коли НЛО помічали в різних країнах і містах.

Основним поясненням, чому НЛО навряд чи колись сяде на Землю, є те, що інопланетяни шукають конкретні типи зірок. Зірка нашої галактики, Сонце, просто не підходить їм за цими критеріями.

Джейкоб Хакк-Місра та Томас Фошез з Космічного наукового інституту Blue Marble та Американського університету, заявляють, що оскільки всі зірки в галактиці різні, можемо припустити, що інші космічні цивілізації обирають, де вони хотіли б розміститися.

"Ймовірно, цивілізації швидше оберуть маломасивні карликові зіркові системи K та M, щоб максимізувати свою тривалість життя у галактиці", - йдеться в статті.

Планета Земля не потрібна прибульцям (фото: Freepik)

K- та M-карлики - це зірки, які живуть довго порівняно з жовтими карликами, як наше Сонце. Спроба захоплення Сонячної системи потребує великої кількості ресурсів.

Якою розвиненою не була б цивілізація, вона не буде витрачати свої ресурси на зірку, яка згасне відносно рано, навіть якщо це станеться через кілька мільйонів років.

Дослідники також виявили, що розвиненій цивілізації потрібно приблизно два мільярди років, щоб досягти до всіх зірок із малою масою. За різними спостереженнями, зараз у галактиці Чумацький шлях цілком можуть бути цивілізації, які роблять такі спроби.