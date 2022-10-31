Им Земля не нужна: ученые объяснили, почему инопланетяне никогда нас не захватят

Жителей планеты Земля неоднократно предупреждали об опасности увлечения инопланетянами. Также были случаи, когда НЛО замечали в разных странах и городах.

Однако американские исследователи выяснили , нужна ли на самом деле пришельцам наша планета.

Основным объяснением, почему НЛО вряд ли когда-нибудь сядет на Землю, является то, что инопланетяне ищут конкретные типы звезд. Звезда нашей галактики, Солнце, просто не подходит им по этим критериям.

Джейкоб Хакк-Миссра и Томас Фошез из Космического научного института Blue Marble и Американского университета заявляют, что поскольку все звезды в галактике разные, можем предположить, что другие космические цивилизации выбирают, где они хотели бы разместиться.

"Вероятно, цивилизации скорее выберут маломассивные карликовые звездные системы K и M, чтобы максимизировать свою продолжительность жизни в галактике", - говорится в статье.

Планета Земля не нужна пришельцам (фото: Freepik)

K- и M-карлики - это звезды, которые живут долго по сравнению с желтыми карликами, как наше Солнце. Попытка захвата солнечной системы требует большого количества ресурсов.

Какой бы развитой ни была цивилизация, она не будет тратить свои ресурсы на звезду, которая погаснет относительно рано, даже если это произойдет через несколько миллионов лет.

Исследователи также обнаружили, что развитой цивилизации нужно примерно два миллиарда лет, чтобы достичь всех звезд с малой массой. По разным наблюдениям, сейчас в галактике Млечный путь вполне могут быть цивилизации, предпринимающие такие попытки.