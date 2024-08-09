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Їхня енергія надихає. Названо знаки Зодіаку, які заряджають інших своїм позитивом

Які знаки Зодіаку мають позитивну енергію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

На відміну від тих, хто звик мислити негативно, ці астрологічні знаки відрізняються особливо радісним підходом до життя.

У чому заключається їхній секрет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Сollective World.

Терези

У прагненні до рівноваги та підтримки ви завжди готові прийти на допомогу. Якщо до вас приходить близька людина та хоче виговоритися про свої проблеми, ви спокійно підставите плече, вислухаєте та скажете, що все буде добре.

Якщо ж ваш брат чи сестра починає сумніватися і переживати перед важливою співбесідою, ви готові будете виголосити мотиваційну промову, аби підтримати.

Відчуття, що ви можете подарувати іншим радісні емоції, надихає вас і дарує внутрішній стан заспокоєння.

Стрілець

Для вас цей світ наповнений дивами, які неможливо описати словами, і їх ви бачите навіть у найпростіших речах. Дух постійного мандрівника, який не боїться нових вражень, допомагає вам сприймати кожен етап свого життя з природною цікавістю. На інших це справляє враження неймовірної енергії та позитиву, а також заряджає на подібне до вашого мислення.

Водолій

А для вас слів "Я думаю, що я не зможу" просто не існують. Навіть коли ви знаєте, що попереду чекають перешкоди, ви готові долати їх своєю впевненістю та оптимістичними поглядами.

Якщо ви раптом маєте затриматись допізна, аби закінчити якесь завдання, то готові будете підійняти настрій і собі, і оточуючим, аби ситуація сприймалася легше. Наприклад, ви легко запропонуєте каву, тістечко чи щось інше для підняття бадьорого духу.

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