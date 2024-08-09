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Их энергия вдохновляет. Названы знаки Зодиака, которые заряжают других своим позитивом

Какие знаки Зодиака имеют положительную энергию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

В отличие от тех, кто привык мыслить негативно, эти астрологические знаки отличаются особенно радостным подходом к жизни.

В чем состоит их секрет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Сollective World.

Весы

В стремлении к равновесию и поддержке вы всегда готовы прийти на помощь. Если к вам приходит близкий человек и хочет выговориться о своих проблемах, вы спокойно подставите плечо, выслушаете и скажете, что все будет хорошо.

Если ваш брат или сестра начинает сомневаться и переживать перед важным собеседованием, вы готовы будете произнести мотивационную речь, чтобы поддержать.

Ощущение, что вы можете подарить другим радостные эмоции, вдохновляет вас и дарит внутреннее состояние успокоения.

Стрелец

Для вас этот мир наполнен чудесами, которые невозможно описать словами, и их вы видите даже в самых простых вещах. Дух постоянного путешественника, который не боится новых впечатлений, помогает вам воспринимать каждый этап своей жизни с естественным интересом. На других это производит впечатление невероятной энергии и позитива, а также заряжает на подобное вашему мышление. 

Водолей

А для вас слов "Я думаю, что я не смогу" просто не существует. Даже когда вы знаете, что будут препятствия, вы готовы преодолевать их своей уверенностью и оптимистичными взглядами.

Если вы вдруг должны задержаться допоздна, чтобы закончить какую-то задачу, то готовы будете поднять настроение и себе, и окружающим, чтобы ситуация воспринималась легче. Например, вы легко предложите кофе, пирожное или что-нибудь другое для поднятия бодрого духа.

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