Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українців

Британець Мет Віхем, який приїхав в Україну кілька років тому на навчання, розвіяв один зі стереотипів про українців. Він сказав, що оптимізм українців рятує країну у складний час.
Про це він розповів на своєму каналі у TikTok.
На відео можна почути, що Мeт досить добре розмовляє українською мовою. Загалом його канал присвячений спостереженням та роздумам про Україну.
У своєму останньому відео він вирішив розвіяти міф про українців, як націю, яка мало посміхається. На думку британця, це просто стереотип - українці всміхаються стільки ж, скільки й британці.
"Я був здивований, коли я приїхав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляють, із ввічливості. Дуже схожі на британців", - сказав він.
Також він розповів про два моменти, які його вразили в Україні. Перше - це необхідність роззуватися вдома та носити капці. Друге - не лицемірність українців.
"Якщо з тобою вітаються словами: "Як справи?", то дійсно хочуть почути, як пройшов твій день", - сказав Мет.
До того ж Мет Віхем вражений вмінням українців постійно сподіватися на краще, попри будь-які ситуації. На його думку, саме такий оптимізм українців рятує країну у непростий час.
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