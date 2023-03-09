Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українців

Що сказав британець

На відео можна почути, що Мeт досить добре розмовляє українською мовою. Загалом його канал присвячений спостереженням та роздумам про Україну.

У своєму останньому відео він вирішив розвіяти міф про українців, як націю, яка мало посміхається. На думку британця, це просто стереотип - українці всміхаються стільки ж, скільки й британці.

"Я був здивований, коли я приїхав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляють, із ввічливості. Дуже схожі на британців", - сказав він.

Британець розвіяв стереотип про українців (скриншот)

Що його найбільше вразило

Також він розповів про два моменти, які його вразили в Україні. Перше - це необхідність роззуватися вдома та носити капці. Друге - не лицемірність українців.

"Якщо з тобою вітаються словами: "Як справи?", то дійсно хочуть почути, як пройшов твій день", - сказав Мет.

До того ж Мет Віхем вражений вмінням українців постійно сподіватися на краще, попри будь-які ситуації. На його думку, саме такий оптимізм українців рятує країну у непростий час.