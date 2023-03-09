UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українців

Британець розвіяв стереотип про українців (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Британець Мет Віхем, який приїхав в Україну кілька років тому на навчання, розвіяв один зі стереотипів про українців. Він сказав, що оптимізм українців рятує країну у складний час.

Про це він розповів на своєму каналі у TikTok.

Що сказав британець

На відео можна почути, що Мeт досить добре розмовляє українською мовою. Загалом його канал присвячений спостереженням та роздумам про Україну.

У своєму останньому відео він вирішив розвіяти міф про українців, як націю, яка мало посміхається. На думку британця, це просто стереотип - українці всміхаються стільки ж, скільки й британці.

"Я був здивований, коли я приїхав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляють, із ввічливості. Дуже схожі на британців", - сказав він.

Британець розвіяв стереотип про українців (скриншот)

Що його найбільше вразило

Також він розповів про два моменти, які його вразили в Україні. Перше - це необхідність роззуватися вдома та носити капці. Друге - не лицемірність українців.

"Якщо з тобою вітаються словами: "Як справи?", то дійсно хочуть почути, як пройшов твій день", - сказав Мет.

До того ж Мет Віхем вражений вмінням українців постійно сподіватися на краще, попри будь-які ситуації. На його думку, саме такий оптимізм українців рятує країну у непростий час.

Раніше ми повідомляли, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Також ми писали, що українцям розвіяли міфи про "дорогущу Британію".

Читайте РБК-Україна в Google News
британцыукраинці