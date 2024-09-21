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Три астрологічні пари, у яких стосунки будуть захопливими американськими гірками

Які астрологічні пари гармонійно доповнюють одне одного (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Астрологи розповіли про пари, які гармонійно доповнюють одне одного та створюють разом яскравий, непереможний романтичний союз.

Хто опинився у списку та у чому особливості цих закоханих, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World.

Овен та Стрілець

Це вогняні та сміливі знаки, які хочуть отримати максимум від життя. Стрілець сповнений енергії та захоплюється світом. Кожен представник цього знаку жадає гострих відчуттів і викликів, тому постійно шукатиме можливості для реалізації своїх бажань.

Лев та Терези

Їм легко бути в центрі уваги. Вони впевнені в собі та знають, як зацікавити інших. Кокетливі, веселі, харизматичні Терези готові до пригод, і Леви стануть для них найкращою компанією. Стосунки для цих двох можуть бути справжньою магією, яка дарує приємні, хвилюючі почуття.

Телець і Діва

У своїх пригодах вони трохи більш приземлені. Вони хочуть відчувати це життя на повну, але також залишаються реалістами й цінують прості задоволення. Ідеальним побаченням для них може бути спостереження за зірками чи глибока розмова в ботанічному саду. Ці двоє знаходять красу в усьому, що бачать і роблять, і жадають досвіду, який відрізнятиме їх від інших пар.

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