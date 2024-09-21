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Три астрологические пары, у которых отношения будут увлекательными американскими горками

Какие астрологические пары гармонично дополняют друг друга (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Астрологи рассказали о парах, которые гармонично дополняют друг друга и создают вместе яркий, непобедимый романтический союз.

Кто оказался в списке и в чем особенности этих влюбленных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Овен и Стрелец

Это огненные и смелые знаки, желающие получить максимум от жизни. Стрелец полон энергии и восхищается этим миром. Каждый представитель этого знака требует острых ощущений и вызовов, поэтому будет постоянно искать возможности для реализации своих желаний.

Лев и Весы

Им легко быть в центре внимания. Они уверены в себе и знают, как заинтересовать других. Кокетливые, веселые, харизматические Весы готовы к приключениям, и Львы станут для них лучшей компанией. Отношения для этих двоих могут быть настоящей магией, дающей приятные, волнующие чувства.

Телец и Дева

В своих приключениях они немного более приземлены. Они хотят чувствовать эту жизнь на полную, но также остаются реалистами и ценят простые удовольствия. Идеальным свиданием для них может быть наблюдение за звездами или глубокий разговор в ботаническом саду. Эти двое видят красоту во всем, что видят и делают, и жаждут опыта, который будет отличать их от других пар.

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