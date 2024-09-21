Три астрологические пары, у которых отношения будут увлекательными американскими горками

Овен и Стрелец

Это огненные и смелые знаки, желающие получить максимум от жизни. Стрелец полон энергии и восхищается этим миром. Каждый представитель этого знака требует острых ощущений и вызовов, поэтому будет постоянно искать возможности для реализации своих желаний.

Лев и Весы

Им легко быть в центре внимания. Они уверены в себе и знают, как заинтересовать других. Кокетливые, веселые, харизматические Весы готовы к приключениям, и Львы станут для них лучшей компанией. Отношения для этих двоих могут быть настоящей магией, дающей приятные, волнующие чувства.

Телец и Дева

В своих приключениях они немного более приземлены. Они хотят чувствовать эту жизнь на полную, но также остаются реалистами и ценят простые удовольствия. Идеальным свиданием для них может быть наблюдение за звездами или глубокий разговор в ботаническом саду. Эти двое видят красоту во всем, что видят и делают, и жаждут опыта, который будет отличать их от других пар.