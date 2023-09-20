Їх носили навіть чоловіки! Історики показали унікальні прикраси часів Київської Русі (фото)

Які прикраси носили у Київській Русі

"Русичі здавна намагалися прикрасити себе та свій одяг. Це було зумовлено не тільки з естетичних міркувань та бажанням мати кращий вигляд, а й першочергово з необхідністю захисту від пристріту (зурочення), природних стихій, таких як: вода, вогонь та інших небезпек", - пишуть фахівці.

Вони діляться списком найпоширеніших видів прикрас у ті часи.

Кільця

Це одні з найпоширеніших археологічних знахідок, знайдених з давніх часів. Носили їх і чоловіки, і жінки.

"Початково кільця виготовлялися зі звичайного дроту. А вже кільця зі щитком, прикрашені коштовними каменями - називали перснями. Саме вони були найбільш поширеними серед жіночих прикрас", - кажуть експерти.

Лунниця

Це також одна з найпоширеніших прикрас. Лунниці - амулети-обереги, сакральний символ, що існує з часів античності.

"Це древній жіночий захисник, який використовували як посилення жіночої енергії, родючості та для порятунку від злих сил. Лунниці мали різні форми і техніки виконання, але одна загальна риса проглядається у кожному виробі - форма Місяця", - пояснюють фахівці.

Колти

Скроневі прикраси, які дуже любили носити східні слов’яни за часів Русі. Вони вважалися найвишуканішим видом прикрас. Їх підвішували на ряснах до головного убору так, щоб ці круглі парні підвіски з опухлих щитків "звисали" обабіч обличчя.

Ці прикраси запозичені з Візантії. У ХІ - ХІІ ст. найбільш поширеними були золоті колти з емаллю різних кольорів.

Так виглядають прикраси часів Київської Русі (фото: facebook.com/dktkoda)

Гривні

Шийні прикраси також любили носити жінки у Русі. Металеві обручі були здебільшого прикрасою заможних людей, а найдорожчими вважалися біллоні гривні (сплав срібла і міді), а найпоширенішими - бронзові та мідні.

"Такі прикраси носили й чоловіки, але це явище було рідкістю і присутнє лише серед князів та знаті", - кажуть фахівці.

Сережки

Вид прикрас, які набули поширення у ХVI столітті. З популярністю цієї прикраси зростала і кількість спеціальних майстрів, що займалися їх виробництвом. Цікаво, що чоловіки також носили сережки, але тільки в одному вусі.

Браслети-обручі

Ці двостулкові прикраси давньоруського періоду виготовлялися зі срібла, декорувалися візерунками, орнаментами, різноманітними міфологічними сценами, а також зображеннями птахів, звірів тощо.

Такі браслети носили і чоловіки, і жінки. Вони слугували як скріплення рукава одягу. Ці прикраси вважалися парадними, вони мали ритуально-обрядовий характер - їх одягали на визначні свята, події, церемонії.