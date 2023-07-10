"Йди на кухню свою, готуй". Українського ведучого вигнали із супермаркету через собаку

Деталі скандалу у супермаркеті

За словами кулінара, у цій торговій мережі раніше йому дозволяли приходити із собакою за покупками. Він садив тварину в візок із продуктами, або ніс на руках і жодних проблем не було.

Цього разу охоронець не впустив Ектора, незважаючи на те, що раніше з магазину вийшла жінка з собакою.

"Йди на свою кухню, готуй", - крикнув кулінару охоронець біля входу.

У Novus відреагували на скандал

У супермаркеті засудили дії свого співробітника та написали у соцмережах, що його поведінка - неприпустима і йому немає виправдань.

Представники магазину повідомляють, що за рішенням місцевої влади до супермаркету з тваринами - не можна, але офіційно це рішення давно скасували.

За словами адвоката, зараз людина з собакою може заходити до будь-якого магазину без проблем, якщо вона не бачить перед собою оголошення, що з тваринами вхід заборонено.