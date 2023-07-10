"Йди на кухню свою, готуй". Українського ведучого вигнали із супермаркету через собаку
Відомого українського ведучого колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво вигнали із супермаркету за те, що він прийшов туди зі своїм мініатюрним собакою. Крім того, охоронець магазину Novus образив ведучого.
Про це розповіли у сюжеті ТСН.
Деталі скандалу у супермаркеті
За словами кулінара, у цій торговій мережі раніше йому дозволяли приходити із собакою за покупками. Він садив тварину в візок із продуктами, або ніс на руках і жодних проблем не було.
Цього разу охоронець не впустив Ектора, незважаючи на те, що раніше з магазину вийшла жінка з собакою.
"Йди на свою кухню, готуй", - крикнув кулінару охоронець біля входу.
У Novus відреагували на скандал
У супермаркеті засудили дії свого співробітника та написали у соцмережах, що його поведінка - неприпустима і йому немає виправдань.
Представники магазину повідомляють, що за рішенням місцевої влади до супермаркету з тваринами - не можна, але офіційно це рішення давно скасували.
За словами адвоката, зараз людина з собакою може заходити до будь-якого магазину без проблем, якщо вона не бачить перед собою оголошення, що з тваринами вхід заборонено.
Нагадаємо, що до цього Ектор Хіменес-Браво поділився дуже смачним рецептом дерунів.