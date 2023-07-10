"Иди на кухню свою, готовь". Украинского ведущего выгнали из супермаркета из-за собаки
Известного украинского ведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво выгнали из супермаркета за то, что он пришел туда со своей миниатюрной собакой. Мало того, охранник магазина Novus обидел ведущего.
Об этом рассказали в сюжете ТСН.
Детали скандала в супермаркете
По словам кулинара, в этой торговой сети ранее ему разрешали приходить с собакой за покупками. Он усаживал животное в тележку с продуктами, или на руках и никаких проблем не было.
На этот раз охранник не впустил Эктора, несмотря на то, что до этого из магазина вышла женщина с собакой.
"Иди на свою кухню, готовь", - крикнул кулинару охранник возле входа.
В Novus отреагировали на скандал
В супермаркете осудили действия своего сотрудника и написали в соцсетях, что его поведение - недопустимо и ему нет оправданий.
Представители магазина сообщают, что по решению местных властей, в супермаркет с животными - нельзя, но официально это решение давно отменили.
По словам адвоката, сейчас человек с собакой может заходить в любой магазин без проблем, если он не видит перед собой объявление, что с животными вход запрещено.
Напомним, что до этого Эктор Хименес-Браво поделился очень вкусным рецептом дерунов.