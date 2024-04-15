В YASNO українцям зробили важливу заяву про рахунки за світло

Що треба знати про паперові рахунки

Вам достатньо електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку ви завжди можете переглянути у своєму особистому кабінеті YASNO та завантажити (якщо вам дійсно важливо, мати копії платіжок).

"У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше - ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал", - сказано у повідомленні.

До речі, ви взагалі можете відмовитись від паперової платіжки, яку приносять до вашої поштової скриньки, та дивитись суму до сплати на зручних онлайн-сервісах:

Мобільний застосунок bit.ly/yasno-app

чатбот у вайбері bit.ly/yasno_viber

телеграмі bit.ly/yasno_tg

особистий кабінет:

для Києва bit.ly/3r70haC

для Донецької області bit.ly/3pjiFwE

для Дніпропетровської області bit.ly/3PBxKEd