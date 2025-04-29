"Японська Баба Ванга" попередила про катастрофу в липні: її пророцтва вже збувалися

Екстрасенс з Японії, яку називають "Бабою Вангою" зробила попередження про катастрофу, яка станеться у світі влітку 2025 року. До прогнозів японської "Баби Ванги" прислуховуються, оскільки вона робила попередження, які справджувалися.

Що відомо про японську "Бабу Вангу" та її прогнози та про що вона попереджає людство, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про японську "Бабу Вангу"

Японська "Баба Ванга" - це художниця манґи Рьо Тацукі. Вона стала відомою завдяки своїм моторошно точним прогнозам про події, які відбувалися по всьому світі. І її точне передбачення деяких руйнівних катастроф часто викликає порівняння зі знаменитою провидицею з Болгарії Бабою Вангою.

Тацукі правильно передбачила смерть Фредді Мерк'юрі, принцеси Діани, низку важливих світових подій, зокрема землетрус у Кобе 2011 року та навіть пандемію Covid-19.

У 1999 році Тацукі випустила книгу "Майбутнє, яке я бачила" і з часом дуже багато її передбачень справдилися, через що художниця стала відомою. Вперше передчуття та сни вона побачила ще на початку 1980-х.

У книзі вона описувала, що побачила уві сні фронтмена гурту Queen, який раптово помирає 24 листопада 1976 року. Рівно через 15 років співак помер у віці 45 років від ускладнень, спричинених СНІДом.

У іншому сні Тацукі бачила жінку, що стояла в кінці коридору палацу. Зупинившись в кінці, вона побачила портрет блондинки, яка тримала немовля і фото з підписом "Діана". А за декілька років вона побачила ту саму жінку, яка загинула в автокатастрофі.

У 1995 році художниця розповіла сон про старого, який привів її до "тріщин в землі" і це було передбачення про японське місто Кобе, яке трісне через 15 років або 15 днів. Це пророцтво також справдилося, бо у Кобе стався сильний землетрус, який забрав життя понад 5000 людей.

11 березня 2011 року стався підводний землетрус, який спричинив величезне цунамі, внаслідок якого загинуло майже 20 000 людей.

У своїй книзі Тацукі написала: "Через 25 років, у 2020 році з'явиться невідомий вірус, який зникне після піку у квітні та знову з'явиться через 10 років". Експерти кажуть, що це було попередження про пандемію.

Про що попереджає Тацукі людство у 2025 році

Пророчиця прогнозує мегацунамі, яке вдарить по її рідній Японії в липні 2025 року. Вона сказала, що бачила видіння "киплячого" океану на півдні країни. Також вона стверджує, що передбачує виверження підводного вулкана, яке вплине на кілька країн Азії й найбільше постраждають Тайвань, Індонезія та Північні Маріанські острови.

Зону удару провидиця описала як форму ромба, що охоплює азійські країни. У свої пророчих снах вона бачила "драконоподібні фігури", які деякі пов'язують з візуальними візерунками поблизу Гаваїв та інших вразливих частин узбережжя.

Хоча експерти закликають до обережності в інтерпретації таких заяв, вони визнають вразливість Японії до сейсмічних подій. Розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, країна є домівкою для Нанкайської западини - прибережного регіону, який вчені давно визначили як здатний спричинити сильний землетрус і подальше цунамі.

І хоча твердження Тацукі "не мають наукових підстав", сейсмологи зазначили, що місце, яке вона описує, не є неймовірним з геологічної точки зору. Можливо японська "Баба Ванга" має рацію, оскільки кілька днів тому посольство Китаю опублікувало попередження для громадян Японії про те, що є ймовірність мегаземлетрусу, що може вбити тисячі людей.

Японія, яка є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу, може зазнати економічних збитків на 1,81 трильйона доларів - таку оцінку уряд дав ще у січні. Японська комісія з розслідування землетрусів збільшила ймовірність мегаземлетрусу протягом наступних 30 років до понад 80%.