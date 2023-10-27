"Янголи Азову" зробили заяву про Young Business Club після скандалу на форумі

Стало відомо про скандал на бізнес-форумі Young Business Club, куди запросили представників "Янголів Азову". Проте в ході заходу людей у військовій формі просили "сховатися", бо вони нібито лякали молодих бізнесменів. Після цього благодійний фонд виступив із заявою про форум.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegarm -допис "Янголів Азову".

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня в Києві пройшов форум бізнесменів Young Business Club, куди запросили БФ "Янголи Азову". Планувалося, що там представники організації поспілкуються з українськими бізнесменами, розкажуть про свою діяльність. Але усе сталося інакше, Толкачову просили сховатися, а потім навіть виганяли.

Йдеться про додатковий збір для БФ "Янголи Азову", про який повідомив співзасновник клубу Андрій Остапчук.

"Благодійний фонд "Янголи Азову" не збирається долучатися до спільних зборів з Young Business Club чи отримувати будь-яку іншу допомогу під виглядом "відкупу". Така співпраця нас не цікавить і принижує нашу гідність! Дякуємо усім, хто щиро нас підтримує!" - написали в організації.

Раніше ми розповіли про цю ситуацію зі скандалом на форумі детальніше та зібрали позиції всіх сторін.

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